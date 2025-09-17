Vítor Pereira está próximo de firmar um novo contrato de três anos com o Wolverhampton Wanderers, conforme publicado no portal "The Athletic" nesta quinta-feira (17). O clube inglês demonstra confiança na permanência do ex-Flamengo e Corinthians, cujo vínculo atual termina em junho de 2026. A renovação deverá ser oficializada mesmo após um início decepcionante nesta temporada, em que a equipe perdeu as quatro primeiras rodadas da Premier League — o pior começo de campanha na história do clube.

Para compreender a decisão, é importante recordar em que contexto Pereira chegou no Wolves. O português assumiu a equipe na 19ª colocação da Premier, em dezembro de 2024, com apenas seis pontos somados em 19 partidas sob a gestão de Gary O'Neil. Sob sua liderança, a equipe reagiu com 10 vitórias nos 22 jogos restantes do campeonato, incluindo uma sequência de seis triunfos consecutivos entre março e abril. A equipe terminou a temporada em 16º lugar, com 42 pontos.

Bastidores da extensão 🐺

Segundo o "The Athletic", as tratativas para a renovação contratual do mister tiveram início ainda no fim da última temporada. Apesar das dúvidas geradas pelo momento da renovação — em especial pelo início de temporada negativo e o histórico da demissão de O’Neil poucos meses após ter seu vínculo ampliado —, a diretoria, sob a liderança do presidente Jeff Shi, segue apostando no projeto comandado por Pereira. A saída do ex-diretor esportivo Matt Hobbs, no início do verão europeu, também sinaliza um movimento de concentração de poder nas mãos do treinador.

A expectativa da cúpula do Wolverhampton é de que o novo contrato contribua para a estabilidade interna e fortaleça a autoridade de Vítor diante do elenco. Ainda que haja riscos financeiros envolvidos na renovação em meio a um desempenho insatisfatório, a diretoria considera que permitir o desgaste da posição técnica poderia comprometer o projeto esportivo.

