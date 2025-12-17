United e Newcastle brigam por estrela do Al-Hilal; veja

O Manchester United e o Newcastle prometem brigar por uma das grande estrelas do Al-Hilal e do Campeonato Saudita. Trata-se de Rúben Neves, meio-campista português que está em fim de contrato com o clube do Oriente Médio. De acordo com o portal "TeamTalk", o jogador foi oferecido por intermediários às duas equipes da Premier League e a janela de janeiro pode definir a situação.

Rúben Neves teria recusado a renovação de seu contrato com o Al-Hilal, que vencerá em junho de 2026, e está pronto para retornar ao futebol europeu. Assim, o clube saudita busca negociar o português já na janela de inverno europeu para não perdê-lo à custo zero.

Dessa forma, Manchester United e Newcastle já foram contactados sobre a possibilidade de uma negociação para o próximo mês. No caso dos Red Devils, o treinador Ruben Amorim aprova a chegada do conterrâneo e teria solicitado a contratação imediatamente. Pelo lado dos Magpies, o fato de ser um clube de propriedade do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), assim como o Al-Hilal, pode estreitar as conversas por Rúben Neves.

Alvo de Manchester United e Newcastle, Rúben Neves deve deixar o Al-Hilal em janeiro (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Ruben Neves se manteve em alto nível ao deixar a Europa

Rúben Neves chegou ao Al-Hilal em julho de 2023, tornando-se a primeira grande contratação do futebol saudita após Cristiano Ronaldo. Na época, o jogador rendeu 55 milhões de euros (R$ 356,5 milhões na cotação atual) ao Wolverhampton. Desde então, o meio-campista português atuou em 106 partidas pelo Hilal, com 14 gols marcados e outras 25 assistências. Além disso, Rúben se manteve como um convocado frequente para a seleção de Portugal, fundamentando o interesse de Manchester United e Newcastle.

