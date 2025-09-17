PSG faz proposta milionária por craque do Barcelona, diz jornal

O futuro de Alexia Putellas pode movimentar os últimos dias da janela de transferências. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Paris Saint-Germain apresentou uma proposta de quatro anos de contrato e está disposto a acionar a cláusula de rescisão da jogadora do Barcelona.

Aos 31 anos, a capitã do Barça renovou em maio de 2024 até 2026, com a opção de mais um ano. A oferta francesa, porém, supera de forma significativa os valores do vínculo atual.

Putellas pode deixar o Barcelona?

Segundo a publicação, a intenção inicial de Alexia é permanecer, mas a diretoria do Barcelona está atenta ao movimento do mercado. Internamente, o clube reforça que considera a meio-campista indispensável e não pretende abrir negociações.

A janela de transferências da Liga F se encerra nesta sexta-feira, dia 19 de setembro. A saída, caso aconteça, só seria possível mediante o pagamento integral da cláusula.

Entenda crise no Barcelona feminino

O Barcelona enfrenta uma grave crise financeira que atinge todas as áreas do clube, incluindo o futebol feminino. Antes autossustentável, a modalidade agora também sofre os impactos e precisa passar por ajustes imediatos para ajudar a equilibrar as contas.

De acordo com o jornal espanhol El Periódico, o déficit do time feminino gira em torno de € 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões), valor que tem levado a cortes salariais e até à necessidade de negociar atletas.

O cenário se agravou com a inclusão do futebol feminino no cálculo do fair play financeiro ao lado da equipe masculina, que já enfrenta dificuldades conhecidas para registrar reforços. Nomes como Joan Garcia, Marcus Rashford, Wojciech Szczesny (renovação) e Gerard Martín ainda não foram inscritos pelo clube.

A pressão para que o time feminino não gere prejuízo cresceu, diferentemente de outras modalidades do Barça. Como consequência, o elenco principal perdeu algumas jogadoras e encontra obstáculos na renovação de contratos, embora peças fundamentais como Alexia Putellas e Marta Torrejón tenham vínculo assegurado até 2026.