Raphinha entra, marca dois e Barcelona goleia Valencia por La Liga
Após ser punido, brasileiro contribuiu na vitória Culé
O Barcelona goleou o Valencia por 6 a 0, neste domingo (14), no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP), pela quarta rodada de La Liga. Após ser punido com a perda da titularidade por ter se atrasado no treino, Raphinha entrou na segunda etapa e marcou duas vezes. Além do brasileiro, o meia Fermím López e o atacante Robert Lewandowski tiveram grande partida e também fizeram dois gols.
Na classificação, o Barcelona subiu para a segunda colocação, com dez pontos. Já o Valencia ocupa a 15ª posição, com apenas quatro pontos conquistados.
Como foi Barcelona x Valencia?
Nos primeiros minutos, o Barcelona partiu para cima e quase abriu o placar com Koundé, que apareceu sozinho na pequena área após cobrança de escanteio, mas chutou em cima do goleiro Julen Agirrezabala. Minutos depois, foi a vez de Ferran Torres ter a chance de marcar, em jogada de Fermín López, o atacante espanhol recebeu na área, mas errou a cavadinha.
Depois de tanta pressão, o Barcelona conseguiu o gol. Em lançamento de Pau Curbasí, Ferran Torres conseguiu deixar Fermín López na cara do goleiro com apenas um toque. Na finalização, o meia bateu com qualidade e abriu o marcador para os Culés aos 29 minutos. Na sequência da partida, o Barcelona abaixou o ritmo, mas com o controle da posse, sem deixar o Valencia criar chances.
No intervalo, Hansi Flick colocou Raphinha em campo, que havia sido punido por chegar atrasado no treino do clube, neste domingo (14). Na partida, o brasileiro não decepcionou e, com oito minutos do segundo tempo, em cruzamento de Marcus Rashford, o camisa 11 do Barcelona apareceu na segunda trave e completou para o gol. Na sequência, o Barcelona marcou o terceiro com Fermín, que recebeu no meio de campo e chutou forte de fora da área, o goleiro Agirrezabala chegou a encostar na bola, mas sem concretizar a defesa.
O Barcelona ficou com o controle da partida, sem sofrer riscos do Valencia. Aos 21 minutos, depois de lançamento de Fermín, Raphinha aproveitou trapalhada da defesa dos visitantes e bateu de voleio para marcar o quarto dos Blaugranas. Dez minutos depois, com a equipe já mexida, os Culés chegaram ao quinto gol. Dani Olmo encontrou Robert Lewandowski na área, que bateu no alto e superou o goleiro.
Já nos minutos finais, Lewandowski marcou o sexto gol. O polonês recebeu de Marc Bernal na meia lua, invadiu a área e cavou em Agirrezabala. Na sequência da partida, o Barcelona seguiu no ataque, mas sem conseguir o sétimo.
O que vem por aí?
O Valencia retorna aos gramados para encarar o Athletic Bilbao, pela quinta rodada de La Liga, no sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mestalla. Já o Barcelona visita o Newcastle, na estreia da Champions League, no St. James Park, na quinta-feira (18), às 16h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 4x0 Valencia
4ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: domingo, dia 14 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Fermín López (BAR 29'/1T); Raphinha (BAR 8'/2T); Fermín López (BAR 11'/2T); Raphinha (BAR 21'/2ºT); Robert Lewandowski (BAR 31'/2ºT); Robert Lewandowski (BAR 41'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Mouctar Diakhaby (VAL)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Jules Koundé, Eric García, Pau Curbasí, Gerard Martín (Jofre Torrents); Pedri (Marc Bernal), Marc Casadó, Fermín López; Marcus Rashford (Dani Olmo), Roony Bardghji (Raphinha), Ferran Torres (Robert Lewandowski)
⚪ Valencia (Técnico: Carlos Corberán)
Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby (Thierry Correia), José Copete, José Luis Gayà; Diego López (Luis Rioja), Javier Guerra (Filip Ugrinic), Baptiste Santamaria; Hugo Duro, Arnaut Danjuma (Largie Ramazani)
