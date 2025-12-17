Mundial: Jorginho aponta fator-chave para derrota do Flamengo nos pênaltis contra PSG

Jorginho destacou o orgulho pela temporada do Flamengo após a derrota nos pênaltis para o PSG, por 2 a 1, na final da Copa Intercontinental. O meio-campista, autor do gol do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, afirmou ressaltou o desempenho coletivo e afirmou que o elenco honrou a camisa rubro-negra durante toda a competição, apesar do desfecho negativo na disputa por pênaltis.

— Foi um ano incrível, erros acontecem. Pênalti eu também já errei, mas não tem outra palavra que não seja "orgulho". O que o time se entregou, o que o time guerreou mesmo, deu tudo, entregou tudo, deixou tudo em campo para poder honrar a camisa que veste e honrou. É uma pena acabar assim, obviamente, acaba tendo um gostinho amargo porque ficou tão perto, e, se tivéssemos ganhado, ninguém poderia falar nada, absolutamente nada. Então, a gente tem que sair daqui orgulhoso do que a gente fez, do quanto a gente se dedicou. Agora descansar, porque foi um ano bem longo, e focar no que a gente fez. Com certeza esse grupo, de jogadores, de pessoas, de todas as pessoas envolvidas, espero que não sejam esquecidos tão cedo — disse o camisa 21.

Jorginho relacionou a má atuação do Flamengo nos pênaltis ao desgaste acumulado ao longo da partida e da temporada. A equipe desperdiçou quatro das cinco cobranças, todas parando no goleiro Safonov.

— Pode ter sido um reflexo disso também (cansaço). Você chega depois de ter corrido tanto, e o time entregou muito, muito, muito. Tanto é que depois eu entro e falo para os meninos: "Agora é o momento de tentar recuperar o máximo de energia possível". Dizem que é só um chute, mas é um momento que precisava ter lucidez, e infelizmente a gente não sai com a vitória que era tão desejada, que a gente queria tanto, e faz parte do futebol — avaliou o jogador.

Jorginho marca de pênalti para o Flamengo contra o PSg na final do Mundial (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

