Técnico do Barcelona, Hansi Flick pede uma contratação a Deco: 'Precisamos'

Hansi Flick, treinador do Barcelona, não escondeu o seu desejo de que o elenco do time seja reforçado com um nome no setor defensivo. Apesar de reconhecer a dificuldade de trazer um jogador de peso na janela de transferências de inverno, o pedido foi feito a Deco, diretor esportivo do clube.

A defesa do Barcelona sofreu um grande baque com a lesão de Christensen, que sofreu uma ruptura parcial do LCA do joelho esquerdo durante treino no dia 20 de dezembro. O tempo previsto de afastamento é de quatro meses, praticamente tirando-o da temporada. Além disso, não se sabe quando Ronald Araújo estará totalmente recuperado.

— É uma questão complicada. No momento, não estamos prontos, mas se analisarmos nossa linha defensiva, tanto zagueiros quanto laterais, acreditamos que precisamos de mais um jogador . Não é fácil trazer alguém de certo calibre na janela de transferências de inverno. É algo que precisamos discutir com calma. Estou confiante de que podemos fazer algumas contratações, mas apenas se fizerem sentido — afirmou Hansi Flick, do Barcelona.

O jornal espanhol As destaca a versatilidade de atletas como Gerard Martín e Eric García na cobertura, mas ressalta a pouca variação de Balde e Koundé no setor defensivo blaugrano para escolha do treinador. Ainda segundo o periódico, alguns nomes ventilados para a transferência são os de Nathan Aké, do Manchester City, e de Stefan de Vrij, da Inter de Milão.

Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

