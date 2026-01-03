menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Treinador alfineta Barcelona antes de clássico: 'Não podem dar lições de moral'

Clássico catalão é marcado por ambiente hostil

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
11:55
Manolo González - Espanyol
imagem cameraTécnico do Espanyol, Manolo González alfinetou o Barcelona antes do clássico (Foto: Martín Silva Cosentino/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Clima tenso antes do clássico na Espanha. O técnico do Espanyol Manolo González não mediu palavras ao comentar como será o confronto contra o Barcelona, por La Liga, em coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (2). O confronto catalão será disputado no RCDE Stadium, neste sábado (3), às 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Antes de clássico, rival provoca Lamine Yamal: 'Pisaria nele'

A partida entre Barcelona e Espanyol sempre é marcada por muitas provocações de ambos os lados. Afinal, são dois dos poucos times catalães que disputam com alguma frequência a primeira divisão da Espanha — nesta temporada, o Girona é o outro clube da região da Catalunha. Por isso, quando perguntado sobre como será a recepção dos "Periquitos" ao rival, o treinador foi enfático.

— Os torcedores vão pressionar, logicamente. Não vamos receber ninguém com rosas na partida. É igual a quando vamos ao Camp Nou, e nos cantam "Segunda". São coisas da rivalidade. Lições de comportamento, não. Lembram quando Luis Figo foi ao Camp Nou? Eu acho que o Barcelona não está em condições de dar lições a ninguém — disse o treinador.

continua após a publicidade
Manolo González - Espanyol
Manolo González, técnico do Espanyol (Foto: Juan Manuel Serrano Arce/AFP)

A fala de González relembra um caso histórico no futebol espanhol. O português Luis Figo foi recebido com faixas em tom de protesto e um ambiente hostil, após trocar o Barcelona pelo Real Madrid no meio de 2000.

Clássico recheado de polêmicas

Para além da rivalidade histórica entre as equipes, o duelo deste sábado (3) conta com alguns ingredientes a mais. Entre eles, é a recente saída de Joan García, que fez grande temporada pelo Espanyol, mas decidiu trocar os Periquitos pelo Barcelona.

continua após a publicidade

Segundo o jornal "Marca" da Espanha, o confronto foi classificado como "jogo de alto risco" pelas autoridades locais. Por isso, p Espanyol decidiu adotar algumas medidas de segurança, como a implementação de redes atrás do gol para que nenhum objeto arremessado acerte o goleiro Joan García.

Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Reprodução/X)
Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Reprodução/X)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida será realizada neste sábado (3), às 17h (de Brasília). O Espanyol vem de vitória de virada contra o Athletic Bilbao, assim como o Barcelona, que também venceu sua última partida, contra o Villareal.

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias