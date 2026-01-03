Treinador alfineta Barcelona antes de clássico: 'Não podem dar lições de moral'
Clássico catalão é marcado por ambiente hostil
Clima tenso antes do clássico na Espanha. O técnico do Espanyol Manolo González não mediu palavras ao comentar como será o confronto contra o Barcelona, por La Liga, em coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (2). O confronto catalão será disputado no RCDE Stadium, neste sábado (3), às 17h (de Brasília).
➡️Antes de clássico, rival provoca Lamine Yamal: 'Pisaria nele'
A partida entre Barcelona e Espanyol sempre é marcada por muitas provocações de ambos os lados. Afinal, são dois dos poucos times catalães que disputam com alguma frequência a primeira divisão da Espanha — nesta temporada, o Girona é o outro clube da região da Catalunha. Por isso, quando perguntado sobre como será a recepção dos "Periquitos" ao rival, o treinador foi enfático.
— Os torcedores vão pressionar, logicamente. Não vamos receber ninguém com rosas na partida. É igual a quando vamos ao Camp Nou, e nos cantam "Segunda". São coisas da rivalidade. Lições de comportamento, não. Lembram quando Luis Figo foi ao Camp Nou? Eu acho que o Barcelona não está em condições de dar lições a ninguém — disse o treinador.
A fala de González relembra um caso histórico no futebol espanhol. O português Luis Figo foi recebido com faixas em tom de protesto e um ambiente hostil, após trocar o Barcelona pelo Real Madrid no meio de 2000.
Clássico recheado de polêmicas
Para além da rivalidade histórica entre as equipes, o duelo deste sábado (3) conta com alguns ingredientes a mais. Entre eles, é a recente saída de Joan García, que fez grande temporada pelo Espanyol, mas decidiu trocar os Periquitos pelo Barcelona.
Segundo o jornal "Marca" da Espanha, o confronto foi classificado como "jogo de alto risco" pelas autoridades locais. Por isso, p Espanyol decidiu adotar algumas medidas de segurança, como a implementação de redes atrás do gol para que nenhum objeto arremessado acerte o goleiro Joan García.
A partida será realizada neste sábado (3), às 17h (de Brasília). O Espanyol vem de vitória de virada contra o Athletic Bilbao, assim como o Barcelona, que também venceu sua última partida, contra o Villareal.
