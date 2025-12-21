menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Zagueiro sofre grave lesão durante treino e deve desfalcar o Barcelona por 4 meses

Andreas Christensen sofreu uma ruptura parcial do LCA do joelho esquerdo no treino de sábado (20)

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
10:50
Hansi Flick - Barcelona
imagem cameraHansi Flick, técnico do Barcelona (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona emitiu um comunicado na manhã deste domingo (21) informando a grave lesão do Andreas Christensen, que sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o último treino da equipe, no sábado, para enfrentar o Villarreal pela 17ª rodada de LaLiga.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com informações do clube, o defensor se lesionou acidentalmente devido a um movimento errado proposto na atividade comandada pelo técnico Hansi Flick. Desta forma, o zagueiro ex-Chelsea não viajou com o elenco para o duelo.

continua após a publicidade

Inicialmente, Christensen não será submetido a cirurgia. O Barcelona optou, após os exames realizados, a dar início a um tratamento conservador. O tempo aproximado de recuperação dependerá da evolução do jogador, no entanto, a estimativa é que ele retorne daqui 4 meses.

Christensen participou, nesta temporada, de 17 partidas, atuando por 515 minutos, entre LaLiga, Copa do Rei e Champions League. O zagueiro marcou um gol contra o Guadalajara, na partida da última terça-feira.

continua após a publicidade

Este é uma grande baixa para Flick, especialmente considerando que Ronald Araújo também está afastado por tempo indeterminado devido a um problema de saúde mental. Neste cenário, a tendência é que o Barcelona busque um zagueiro no mercado de janeiro.

Futuro incerto de Christensen

As lesões continuam a atormentar Christensen , que nas últimas temporadas sofreu uma série de problemas, sendo o mais grave uma lesão no tendão de Aquiles , que o impediu de se firmar no elenco do Barcelona. Ele não é titular absoluto no centro da defesa, e nesta temporada, foi titular em apenas quatro partidas.

O contrato do dinamarquês termina em junho do próximo ano, e o Barcelona ainda não apresentou uma renovação. O zagueiro, por sua vez, sempre demonstrou interesse em seguir defendendo as cores do clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias