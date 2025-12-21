Zagueiro sofre grave lesão durante treino e deve desfalcar o Barcelona por 4 meses
Andreas Christensen sofreu uma ruptura parcial do LCA do joelho esquerdo no treino de sábado (20)
O Barcelona emitiu um comunicado na manhã deste domingo (21) informando a grave lesão do Andreas Christensen, que sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o último treino da equipe, no sábado, para enfrentar o Villarreal pela 17ª rodada de LaLiga.
De acordo com informações do clube, o defensor se lesionou acidentalmente devido a um movimento errado proposto na atividade comandada pelo técnico Hansi Flick. Desta forma, o zagueiro ex-Chelsea não viajou com o elenco para o duelo.
Inicialmente, Christensen não será submetido a cirurgia. O Barcelona optou, após os exames realizados, a dar início a um tratamento conservador. O tempo aproximado de recuperação dependerá da evolução do jogador, no entanto, a estimativa é que ele retorne daqui 4 meses.
Christensen participou, nesta temporada, de 17 partidas, atuando por 515 minutos, entre LaLiga, Copa do Rei e Champions League. O zagueiro marcou um gol contra o Guadalajara, na partida da última terça-feira.
Este é uma grande baixa para Flick, especialmente considerando que Ronald Araújo também está afastado por tempo indeterminado devido a um problema de saúde mental. Neste cenário, a tendência é que o Barcelona busque um zagueiro no mercado de janeiro.
Futuro incerto de Christensen
As lesões continuam a atormentar Christensen , que nas últimas temporadas sofreu uma série de problemas, sendo o mais grave uma lesão no tendão de Aquiles , que o impediu de se firmar no elenco do Barcelona. Ele não é titular absoluto no centro da defesa, e nesta temporada, foi titular em apenas quatro partidas.
O contrato do dinamarquês termina em junho do próximo ano, e o Barcelona ainda não apresentou uma renovação. O zagueiro, por sua vez, sempre demonstrou interesse em seguir defendendo as cores do clube.
