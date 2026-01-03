Antes de clássico, rival provoca Lamine Yamal: 'Pisaria nele'

O clima para o dérbi entre Espanyol e Barcelona, marcado para o sábado (3), às 17h (de Brasília), pela 18ª rodada de La Liga 2025/26, atingiu níveis máximos de tensão após declarações do atacante Pere Milla. Durante participação no programa satírico "Perico Que Vola", da rede Betevé, o jogador do Periquiros foi questionado por um torcedor sobre quem ele preferiria pisar durante o clássico: o ex-companheiro Joan García ou o jovem astro Lamine Yamal. Entre risos e aplausos do público, Milla não hesitou na resposta.

"Acho que no Lamine", afirmou o atleta, que foi além após um dos apresentadores sugerir que a frase seria manchete nos jornais. "Pere Milla vai pisar no Lamine Yamal", reforçou o atacante, em tom de desafio.

O comentário gerou forte indignação na torcida culé, embora o contexto do programa fosse de humor e sátira. Durante a atração, Milla também participou de uma dinâmica onde chutava bolas contra um boneco de papelão com o rosto de Joan García, ex-goleiro do clube, cujo retorno ao estádio do Espanyol já era visto como um ponto crítico de segurança.

Pere Milla em ação pelo Espanyol (Foto: Reprodução / Espanyol)

A resposta silenciosa de Lamine Yamal

Sempre ativo nas redes sociais antes de grandes jogos, Lamine Yamal não deixou as provocações sem resposta. O jovem de 18 anos publicou uma série de stories no Instagram relembrando o gol que marcou contra o Espanyol na temporada passada, em Cornellà, que ajudou o Barcelona a selar o título da liga. Em uma das fotos, Yamal escreveu "querendo voltar" e incluiu um emoji de pé, o que foi interpretado pela imprensa espanhola como uma resposta direta à fala de Pere Milla sobre o pisão.

A postura de Yamal segue um padrão de comportamento do atleta em jogos de alta pressão. O jogador já havia utilizado tática semelhante ao publicar mensagens antes de enfrentar a França na Eurocopa — após críticas de Rabiot — e antes de confrontos decisivos contra Real Madrid e Chelsea. Fontes próximas ao atleta afirmam que, embora receba ajuda para produzir vídeos, as ideias e fotos publicadas partem de sua própria iniciativa como forma de motivação.

Storie de Lamine Yamal, do Barcelona, em provocação ao Espanyol (Foto: Reprodução/Instagram)

Esquema de segurança reforçado e alto risco

Diante das provocações e do histórico recente de invasões de campo em dérbis passados, a partida foi declarada de alto risco. O Espanyol anunciou medidas excepcionais de segurança, incluindo controles exaustivos nos acessos e a instalação de redes atrás de ambos os gols para evitar o arremesso de objetos no gramado. O foco das autoridades também está na proteção a Joan García, que deve enfrentar um ambiente hostil em seu retorno à antiga casa.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou que Lamine Yamal estará disponível para o confronto, apesar de o jogador ter sido poupado de alguns treinamentos durante a semana por precaução física.

