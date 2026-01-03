Barcelona acerta com joia e fecha primeira contratação de 2026

O Barcelona concluiu sua primeira movimentação no mercado de 2026 com a contratação do jovem atacante Hamza Abdelkarim. O jogador, que completou 18 anos no último dia 1º de janeiro, chega por empréstimo do Al Ahly até o final da temporada para integrar o Barça Atlètic. O acordo inclui uma opção de compra fixada em 1,5 milhão de euros, bônus por desempenho e uma cláusula de 15% em uma futura venda.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A chegada de Abdelkarim, o primeiro egípcio da história do clube, é uma solução de emergência para o setor ofensivo da equipe reserva. O time B enfrenta uma onda de desfalques críticos, como o artilheiro Víctor Barberá, que passou por cirurgia na coxa e só deve retornar em março. O egípcio, que já atuou no profissional do Al Ahly e na Champions League africana, é esperado em Barcelona na próxima segunda-feira (5).

continua após a publicidade

Hamza Abdelkarim em ação pela seleção egípcia sub-17 (Foto: Reprodução/Instagram)

Flick pede reforços defensivos

Apesar do reforço para a base, o clima nos bastidores do Camp Nou é de debate intenso. O técnico Hansi Flick expressou a necessidade de fortalecer a linha defensiva após a lesão grave de Andreas Christensen, que sofreu uma ruptura parcial no ligamento cruzado e ficará fora por quatro meses.

— Precisamos de mais um jogador na linha defensiva, mas não é fácil neste mercado — afirmou o treinador.

A divergência reside na estratégia: enquanto Flick deseja impacto imediato para sustentar a liderança da La Liga, o diretor esportivo Deco foca em oportunidades de baixo custo e planejamento de médio prazo. Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o nome de Murillo, do Nottingham Forest, voltou a ser sondado, mas a diretoria considera qualquer investimento alto improvável nesta janela sem antes realizar a saída de atletas com pouco espaço, como Eric García.

continua após a publicidade

Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial