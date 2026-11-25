Gabriel Jesus marca, e Barcelona goleia o Sabah na Champions League
Clube catalão chega a quatro vitórias em cinco partidas no torneio
O Barcelona goleou o Sabah por 4 a 1, em jogo pela 5ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (25), no Azerbaijão. Na etapa inicial, Gordon abriu o placar para os culés pouco antes do intervalo. Na etapa final, o inglês ampliou o marcador, enquanto Adeyemi e Gabriel Jesus fecharam a conta para o clube catalão, enquanto Mickels descontou para os mandantes.
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Na etapa inicial, o Sabah assustou o Barcelona, mas o clube catalão melhorou e foi para o intervalo com a vantagem mínima. Na primeira chance dos mandantes, Aliyev recebeu um passe açucarado de Du Queiroz e bateu de primeira para defesa de Joan García. Os culés responderam com Pedri aproveitando uma bola rebatida pela defesa na entrada da área e soltando uma bomba para grande defesa de Pokatilov. Em outra oportunidade do Sabah, Joan García cortou uma bola errada após cobrança de escanteio, Nwachukwu ajeitou de peito para Aliyev, que carimbou o travessão. E aos 30 minutos, Adeyemi fez boa jogada pelo lado direito da área, cruzou, Pokatilov rebateu a bola para o meio da área e Gordon chegou finalizando para estufar as redes. Na reta final, Gabriel Jesus e Fermín López também finalizaram, mas pararam em duas defesas do goleiro adversário.
No segundo tempo, o Barcelona voltou com tudo e ampliou a vantagem contra o Sabah. Aos cinco minutos, Gabriel Jesus recebeu na área, finalizou com força, Pokatilov defendeu, mas Gordon aproveitou o rebote para chutar de primeira e marcar seu segundo gol. Na sequência, os culés roubaram uma bola no campo de ataque, Gordon acionado pelo lado esquerdo e bateu para defesa de Pokatilov. E aos nove minutos, Balde foi acionado pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro para Adeyemi chegar de carrinho e estufar as redes. Aos 14 minutos, Koundé aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para grande defesa do goleiro adversário, mas Gabriel Jesus aproveitou o rebote e empurrou para o fundo das redes. O Sabah respondeu aos 17 minutos com Mickels recebendo um passe de Nwachukwu na grande área e chutando de canhota para descontar o marcador. Nos minutos finais, o Barcelona quase ampliou com Adeyemi sendo acionado pelo lado esquerdo da área e acertando o travessão.
✅ Ficha técnica
Sabah 🆚 Barcelona
Champions League - 5ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Baku, Baku (AZE)
🥅 Gols: Gordon, 30'/1ºT (0-1); Gordon, 5'/2ºT (0-2); Adeyemi, 9'/2ºT (0-3); Gabriel Jesus, 14'/2ºT (0-4); Mickels, 17'/2ºT (1-4).
🟨 Cartões amarelos: Lepinjica (SAB)
🟥 Cartões vermelhos: -
Sabah (Técnico: Valdas Dambrauskas)
Pokatilov; Zedadka (Mutallimov), Solvet, Júnior Almeida (Dashdamirov) e Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev e Du Queiroz (Isayev); Severina (Parris), Aliyev (Mickels) e Nwachukwu.
Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; Koundé, De Jong (Álex Campos), Gerard Martín e Balde (João Cancelo); Gavi (Fariñas), Pedri (Dani Olmo) e Fermín López; Adeyemi, Jesus e Gordon (Raphinha).
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