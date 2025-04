Arsenal tem má notícia em relação a Jorginho, alvo do Flamengo

Alvo do Flamengo para a janela pré-Mundial de Clubes, o volante Jorginho, do Arsenal, teve problemas mais sérios neste sábado (12). O jogador passou por exames após cair de mau jeito em um lance já na reta final do duelo com o Brentford, e virou desfalque certo no jogo de volta das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, contra o Real Madrid.

O jornal inglês "The Mirror" noticiou a ausência do atleta para o duelo com o Real e que ele será reavaliado de olho na reta final da temporada europeia. No empate em 1 a 1, o meio-campista sentiu a costela na queda. No banco, o técnico Mikel Arteta teve dor de cabeça com o ocorrido, visto que não tinha mais substituições para fazer, e terminou o duelo com um homem a menos dentro das quatro linhas.

Às vésperas do duelo da Champions, o Arsenal empatou com o Brentford em 1 a 1 no Emirates Stadium. Os Gunners abriram o placar com Thomas Partey, enquanto Wissa deixou tudo igual para a equipe visitante. O resultado fez a equipe estacionar em segundo lugar, com 63 pontos, dez a menos em relação ao líder Liverpool, que ainda jogará na rodada.

A tendência é que Jorginho também não esteja à disposição para defender o Arsenal contra o Ipswich Town, no dia 20 de abril e Crystal Palace, três dias depois. Ambos os duelos são válidos pela Premier League.

Em alta no Arsenal, Jorginho é alvo do Flamengo

Jorginho tem contrato com os ingleses até o fim do primeiro semestre de 2025. Porém sua saída pode ser antecipada em alguns dias, visto que o Flamengo tem interesse em uma aquisição antes do Mundial de Clubes, que tem início no dia 14 de junho. O volante reforçaria o Rubro-Negro sem custos de transferência, juntando-se a Danilo e Juninho como as contratações da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP.