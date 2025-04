Hansi Flick, técnico do Barcelona, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (14), antes do duelo decisivo com o Borussia Dortmund, pela volta das quartas de final da Champions League. E mesmo com larga vantagem, o alemão manteve a equipe em alerta sobre o resultado.

Os catalães superaram os Aurinegros por 4 a 0 na ida, com show do trio de ataque formado por Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal, e podem perder por até três gols de diferença que avançam à semifinal. Porém segundo o treinador, o confronto no Signal Iduna Park ainda está aberto.

- Temos sorte de chegar com vantagem porque o jogo será muito difícil. Quero que a minha equipe desfrute de jogar contra um dos clubes mais importantes de toda a Europa. Queremos ter um grande desempenho e manter o nível do 4 a 0 da ida - afirmou o comandante.

Caso o Barça avance à semifinal, será o retorno da equipe à fase pré-decisão depois de seis anos. A última vez entre os quatro melhores aconteceu em 2018-19: na ocasião, o time, sob a batuta de Messi, deixou Lyon e Manchester United pelo caminho antes de enfrentar o Liverpool, que conseguiu a classificação ao reverter um 3 a 0 para 4 a 3 no agregado em Anfield.

- Eu confio demais nos meus jogadores. Temos um excelente time, e precisamos estar concentrados e fazer o que sabemos fazer - analisou Flick.

✅ Quando será o duelo entre Borussia e Barcelona?

O confronto entre Borussia Dortmund e Barcelona acontecerá nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE). Para avançar, o clube espanhol pode perder por até três gols; aos alemães, resta vencer por cinco ou mais; um triunfo por quatro tentos de distância leva o confronto para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. Quem passar enfrenta o qualificado de Inter de Milão x Bayern de Munique.