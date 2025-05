Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão, justificou a derrota de sua equipe na final da Champions League. A Nerazzurra foi aniquilada pelo PSG em Munique e caiu em um sonoro 5 a 0 aplicado pelo time de Luis Enrique, amargando o segundo vice em três temporadas.

➡️ PSG faz história, atropela Inter de Milão e conquista inédita Champions League

➡️ Neymar se manifesta após conquista do PSG na final da Champions

- O PSG é um time muito forte. Nós entramos mal em campo, sofremos gols rapidamente e facilitamos o trabalho dos adversários na segunda etapa. Essa não parecia a Inter que nós vimos, e temos essa consciência. Mas estou orgulhoso dos meninos e do que eles fizeram ao longo do caminho - afirmou o comandante.

Com apenas 20 minutos de confronto, os franceses já haviam construído vantagem de dois gols, com Hakimi e Desiré Doué. Na etapa final, o jovem de 19 anos voltou a encontrar o caminho das redes, e Kvaratskhelia e Mayulu completaram o passeio na Baviera.

- Há grande desilusão e amargura, mas os rapazes fizeram um grande caminho. Como treinador, estou orgulhoso. Não estamos felizes, porque foi complicado, o Paris foi superior, chegou antes nas segundas bolas... precisamos dar méritos ao adversário, mas agradeço aos garotos pelo que fizemos. Não ganhamos títulos na temporada, mas estou orgulhoso dos rapazes e do que fizeram - completou o treinador.

Esta foi apenas a segunda vez que Inzaghi viu seu time sofrer quatro ou mais gols de bola rolando desde que assumiu a área técnica do clube, ainda em 2021. A primeira aconteceu em outubro de 2024, no empate em 4 a 4 diante da rival Juventus, pela Serie A.

❌ Após derrota na Champions, Inzaghi pode deixar a Inter

O futuro de Simone, inclusive, está aberto. O comandante tem em sua mesa o interesse do Al-Hilal, que demitiu Jorge Jesus em abril, e pode se tornar o mais bem pago de sua função no mundo. As conversas já estão em andamento, e existe a possibilidade de um acordo antes mesmo do Mundial de Clubes, que se inicia no dia 14 de junho, nos Estados Unidos.

