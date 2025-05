A conquista do PSG na Champions League causou um grande alvoroço nas ruas de Paris. Torcedores do clube atearam fogo em um carro durante a celebração do título inédito, conquistado em Munique após goleada sobre a Inter de Milão por 5 a 0 na decisão continental.

O incêndio do automóvel foi rapidamente controlado por bombeiros que estavam a postos no local. A polícia também entrou em ação e dissipou grupos que cercavam o carro, além de usar a força, com cassetetes, para atingir alguns dos aficionados mais exaltados.

Apesar do ato de vandalismo, Paris também soube comemorar o troféu inédito de forma equilibrada. A Torre Eiffel, principal monumento da capital francesa, se coloriu de azul e vermelho, cores do clube, com a palavra "mágico" exibida. A torcida também se reuniu para assistir à transmissão do confronto em telões no Parc des Princes, e protagonizou uma linda festa pirotécnica com fogos e sinalizadores.

A vitória do PSG sobre a Inter de Milão por 5 a 0 marcou um massacre. Foi a primeira vez que um clube venceu a Champions League fazendo cinco gols de diferença em seu adversário. Hakimi, Doué (2), Kvaratskhelia e Mayulu anotaram os tentos do triunfo histórico na Alemanha.

