Conquista inédita do PSG na Champions coloca Marquinhos em lista seleta

O PSG conquistou o seu primeiro título da Champions League. Com a conquista inédita sobre a Inter de Milão, o capitão Marquinhos entrou em uma lista seleta de brasileiros: tornou-se o segundo brasileiro a levantar a taça da competição. O zagueiro estava no elenco vice-campeão europeu de 2019/20 e celebrou a volta por cima.

Até então, o único brasileiro que havia conquistado o troféu da Champions League como capitão era o ex-lateral Marcelo, campeão pelo Real Madrid em 2021/22. Embora não tenha entrado em campo na final contra o Liverpool, o ex-Fluminense era considerado o dono da braçadeira.

Diferentemente de Marcelo, Marquinhos disputou 16 dos 17 jogos do PSG na competição, sendo titular em todos, e foi substituído apenas uma vez, no fim do confronto contra o Liverpool, nas oitavas. O único duelo que perdeu foi contra o Aston Villa, nas quartas de final, por cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League. Foto: (Marco Bertorello / AFP)

Além disso, o experiente zagueiro entrou em outra lista seleta de jogadores do Brasil. O zagueiro se juntou a Ronaldinho Gaúcho, Rafinha, David Luiz, Marcelo, Cafu, Dida, Roque Jr, Neymar e Danilo como os únicos brasileiros a vencerem Champions League e Libertadores na carreira.

Além de Marquinhos, outro brasileiro também foi campeão da Champions desta temporada: o zagueiro Beraldo. O PSG venceu por 5 a 0 e aplicou a maior goleada na história da competição. Agora, a equipe irá se preparar para o último desafio da temporada: o Mundial de Clubes.

A equipe francesa está no Grupo B ao lado de Atlético de Madrid, Seattle Sounders e Botafogo. O novo torneio da Fifa começará no dia 14 de junho, nos Estados Unidos.

Brasileiros que já conquistaram a Champions League desde 1958

2024/25 – Beraldo e Marquinhos (PSG)

2023/24 – Éder Militão, Vini Jr e Rodrygo (Real Madrid)

2022/23 – Ederson (Manchester City)

2021/22 – Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vini Jr e Rodrygo (Real Madrid)

2020/21 – Thiago Silva (Chelsea) *

2019/20 – Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

2018/19 – Alisson, Fabinho e Firmino (Liverpool)

2017/18 – Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2016/17 – Danilo, Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2015/16 – Danilo, Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2014/15 – Daniel Alves, Douglas, Adriano, Rafinha Alcântara e Neymar (Barcelona)

2013/14 – Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2012/13 – Rafinha, Dante e Luiz Gustavo (Bayern de Munique)

2011/12 – David Luiz e Ramires (Chelsea)

2010/11 – Daniel Alves, Maxwell e Adriano (Barcelona)

2009/10 – Júlio César, Maicon e Lúcio (Inter de Milão)*

2008/09 – Daniel Alves e Sylvinho (Barcelona)

2007/08 – Anderson (Manchester United)

2006/07 – Dida, Cafu, Serginho, Kaká e Ricardo Oliveira (Milan)

2005/06 – Belletti, Edmílson, Sylvinho e Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) *

2003/04 – Carlos Alberto, Bruno Moraes e Derlei (Porto)*

2002/03 – Dida, Roque Júnior, Serginho e Rivaldo (Milan)

2001/02 – Roberto Carlos, Flávio Conceição e Sávio (Real Madrid)

2000/01 – Élber e Paulo Sérgio (Bayern de Munique)

1999/00 – Júlio César, Roberto Carlos e Sávio (Real Madrid)

1997/98 – Roberto Carlos e Sávio (Real Madrid)

1996/97 – Júlio César (Borussia Dortmund)

1986/87 – Celso, Elói, Juary e Casagrande (Porto)

1964/65 – Jair da Costa (Inter de Milão)

1963/64 – Jair da Costa (Inter de Milão)

1962/63 – Dino Sani (Milan)*

1959/60 – Canário (Real Madrid)