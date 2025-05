A Inter de Milão foi goleada por 5 a 0 na decisão da Champions League e se aproxima do fim da temporada 2024/25 sem nenhum título. A última competição restante para o clube italiano é o Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. Após a derrota, o treinador Simone Inzaghi não garantiu se comandará a Iternazionale na competição.

Simone Inzaghi não conquistou títulos com a Inter de Milão na temporada 2024/25 (Foto: Franck Fife / AFP)

— Será que vou ao Mundial de Clubes na América? Vim aqui por educação e respeito a vocês. Não sei como responder a essa pergunta. Veremos nos próximos dias com o clube — disse à Sky Sports, após a decisão.

Inzaghi está na mira do Al-Hilal para substituir Jorge Jesus. Segundo a Sky Sports, a proposta por parte do clube saudita faria com que o italiano recebesse o maior salário de um treinador no mundo. Na última semana, as negociações foram paralisadas pelos preparativos para a decisão da Champions League.

Assim como a Inter de Milão, o Al-Hilal vai disputar o Mundial de Clubes. A resposta de Inzaghi na entrevista pós-jogo deste sábado (31) deixou uma dúvida no ar, já que não ficou claro se o treinador deixará o clube italiano para ir ao futebol saudita ou se ficará sem vínculo com outro clube num futuro próximo.

Decepções recentes de Inzaghi com a Inter de Milão

A temporada 2024/25 teve altos e baixos para Inter de Milão, que competiu em alto nível contra seus rivais. No entanto, a equipe de Inzaghi não conquistou nenhum título e acumulou decepções em momentos decisivos. A Internazionale foi vice-campeã do Campeonato Italiano por uma diferença de apenas um ponto. Na Copa da Itália, foi eliminada pelo Milan na semifinal.

Lautaro Martínez e Arcebi recebem medalha de segundo colocado na final da Champions League (Foto: Franck Fife / AFP)

Além de finalizar as três competições disputadas na atual temporada sem título, a Inter de Milão foi finalista da Champions League em 2023. O clube italiano também terminou com o vice-campeonato naquele ano.

Em sua passagem pela Inter, que começou em 2021, Inzaghi acumula 271 jogos, com 141 vitórias, 41 empates e 35 derrotas. Seis títulos foram conquistados pelo treinador, mas o desgaste dos últimos anos pode selar o fim do vínculo entre a Inter de Milão e o treinador.