Neymar não deixou de se manifestar após a conquista do PSG na Champions League. O craque, atualmente no Santos, publicou uma foto através de sua conta no Instagram para felicitar seu ex-clube devido ao troféu europeu.

- Parabéns, PSG - escreveu o atleta, junto a cinco emojis de palma.

Neymar publica mensagem ao PSG em seu Instagram (Foto: Reprodução)

Neymar vestiu a camisa parisiense entre 2017 e 2023. Quando comprado junto ao Barcelona, se tornou o atleta mais caro da história do futebol, por ter custado 222 milhões de euros (R$ 822,4 milhões na cotação da época), mas nunca cumpriu o objetivo de chegar ao topo do continente europeu.

A única final de Champions League alcançada pelo astro no futebol francês aconteceu em 2019/20. Na ocasião, o futebol foi paralisado pela pandemia, e o torneio teve boa parte de seu mata-mata decidida em agosto de 2020, sem torcida nos estádios. Na ocasião, o camisa 10 liderou as classificações sobre Borussia Dortmund, Atalanta e RB Leipzig, mas na final, amargou o vice diante do Bayern de Munique.

🌍 PSG, ex-clube de Neymar, conquista a Champions

O PSG alcançou finalmente sua primeira taça de Liga dos Campeões, e de maneira indiscutível. Os comandados de Luis Enrique fizeram sonoros 5 a 0 sobre a Inter de Milão em Munique (ALE) neste sábado (31). Hakimi, Desiré Doué (2), Kvaratskhelia e Mayulu anotaram os tentos do triunfo continental.

Luis já havia conquistado uma Champions antes. Em 2015, o espanhol levou o Barcelona ao lugar mais alto da Europa. Curiosamente, Neymar estava no elenco, e anotou o terceiro e último gol da final frente à Juventus, em vitória por 3 a 1 na Alemanha.

