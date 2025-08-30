Técnico da Espanha defende Yamal em polêmica: ‘Cartola de um mágico’
Nova comemoração do jogador foi alvo nas redes sociais
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Luis de la Fuente anunciou, nesta sexta-feira (29), a lista de convocados da seleção espanhola para os jogos contra Bulgária e Turquia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar das novidades na relação, foi Lamine Yamal quem roubou a cena por conta de uma polêmica em sua comemoração recente.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Chelsea anuncia ‘desafeto’ de técnico do Manchester United por 40 milhões de libras
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Alavés de Coudet segura empate e afunda Atlético de Madrid na crise em La Liga
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Torcedor passa mal em jogo do Atlético de Madrid, e partida é paralisada; veja
Futebol Internacional30/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na coletiva de imprensa após a convocação da seleção espanhola, Luís de la Fuente respondeu uma pergunta sobre uma polêmica em que Lamine Yamal, astro convocado, foi envolvido. Um repórter questionou o técnico sobre a comemoração do atacante, que, aparentemente, simulava colocar uma coroa na cabeça. Houve quem sugerisse que o gesto seria a representação de uma “coroa de rei”, mas De la Fuente fez questão de defender o jogador e negar a interpretação.
– Discordo. A comemoração não foi sobre colocar uma coroa. Foi a cartola de um mágico. Ele fez mágica novamente, e foi assim que eu entendi. Mas cada um é livre para interpretar como quiser – afirmou o treinador da Espanha.
O treinador também destacou o esforço do jovem de 18 anos e criticou o foco em questões consideradas supérfluas, afirmando que na idade em que se Yamal se encontra, é de se impressionar o trabalho que o jogador faz.
– Infelizmente, estamos muito acostumados a destacar as coisas mais sem importância aqui, e acho que o que precisamos valorizar, especialmente para os mais jovens, é que um jovem de 18 anos trabalhou como se fosse o que mais trabalhava, cuidou de si como o que mais se cuida e tem um talento descomunal – disse o treinador.
➡️Trio da Premier League disputa Lucas Paquetá; jogador quer deixar o West Ham
– Treina seis horas diárias, treina na academia e faz o que chamamos de treino invisível. Tudo o que ele conquistou foi graças a isso, não a uma festa ou a um gesto. Vamos valorizar os valores, por favor – completou De La Fuente.
Para encerrar a defesa, De la Fuente comparou Yamal ao tenista espanhol Carlos Alcaraz, fazendo um paralelo entre ambos os casos, afirmando que o trabalho diário recompensaram os astros com suas conquistas.
– Vamos ver se você acha que tudo o que Carlos Alcaraz conquista é porque ele vai a Ibiza. Não, ele trabalha seis horas em quadra, depois vai à academia por duas horas, consulta o nutricionista, o fisioterapeuta, dorme bastante e, de vez em quando, vai a Ibiza, mas ele não ganha partidas porque vai a Ibiza.
Convocação e próximos jogos
Com a polêmica respondida, o técnico voltou a falar sobre a lista de convocados. Além de Rodri, Carvajal e Ferran Torres, que voltaram para o time nacional, a base da seleção segue praticamente a mesma, com nomes como Pedri, Gavi, Nico Williams, Álvaro Morata e, claro, Yamal. A Espanha estreia no Grupo E no dia 4 de setembro contra a Bulgária, em Sófia, e volta a campo no dia 7 diante da Turquia, em Istambul. A chave ainda conta com a seleção da Geórgia.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias