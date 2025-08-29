menu hamburguer
Futebol Internacional

Yamal e Rodri fora? Espanha divulga lista de convocados para as Eliminatórias

Luis de la Fuente anunciou a convocação da seleção espanhola para as Eliminatórias

Luís de la Fuente, técnico da Espanha
Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Foto: LLUIS GENE / AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/08/2025
08:33
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Luis de la Fuente anunciou, nesta sexta-feira (29), a lista de convocados da Espanha para os jogos contra Bulgária e Turquia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Esta convocação marca o retorno do volante Rodri, do Manchester City, e do lateral Dani Carvajal, do Real Madrid, à seleção espanhola.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ambos os astros perderam toda a última temporada devido às graves lesões no ligamento cruzado anterior do joelho (LCA). O Bola de Ouro de 2024 e o capitão do Real Madrid retornaram às atividades com seus respectivos clubes recentemente.

A lesão anterior de Rodri ocorreu em setembro de 2024, no primeiro tempo de partida contra o Arsenal, quando o volante sentiu o joelho direito em disputa com Partey e deixou o campo mancando. Ele voltou a treinar com bola apenas em março deste ano e entrou em campo no Mundial de Clubes.

A contusão de Carvajal aconteceu no dia 5 de outubro de 2024, na vitória merengue por 2 a 0 sobre o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. Em dividida com Yeremy Pino, o lateral tentou dar um chutão e ficou com o joelho preso entre as pernas oponentes. Ao cair no chão, gritou por conta da dor e deixou o Santiago Bernabéu chorando.

Espanha anuncia lista de convocados para as Eliminatórias (Foto: Divulgação/Federação Espanhola)

Outro que retorna à lista é Ferran Torres, atacante do Barcelona, que perdeu a fase final da Nations League em junho após ser submetido a uma cirurgia de apendicite. O restante da convocação segue a base de sempre e é liderado pela joia Lamine Yamal.

A Espanha visitará a Bulgária no dia 4 de setembro e enfrentará a Turquia três dias depois, nas primeiras partidas do Grupo E das Eliminatórias da Copa, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A outra seleção do grupo é a Geórgia.

Veja os convocados da Espanha para as Eliminatórias

  1. 🧤 Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad)
  2. 🛡️ Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)
  3. 🧠 Meio-campistas: Martín Zubimendi (Arsenal), Rodrigo (Manchester City), Gavi (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Pedri González (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG)
  4. 🎯 Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Como) e Jesús Rodríguez (Como)

