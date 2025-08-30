Alavés de Coudet segura empate e afunda Atlético de Madrid na crise em La Liga
Giuliano Simeone abriu o placar cedo, mas Carlos Vicente, de pênalti, deixou tudo igual ainda na primeira etapa
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético de Madrid continua a sina negativa em 2025/26. Neste sábado (30), o time de Diego Simeone não passou de um empate modorrento por 1 a 1 com o Alavés no Estádio Mendizorroza, e segue sem vencer após três rodadas de La Liga.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiro marca e Bournemouth bate Tottenham pela Premier League
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Salah ignora Liverpool e define favorito para a Premier League
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol destaca situação delicada de brasileiro no Real Madrid
Futebol Internacional30/08/2025
➡️ Torcedor passa mal em jogo do Atlético de Madrid, e duelo é paralisado; veja
Giuliano Simeone, em gol de briga na área, abriu o placar de maneira precoce, mas Carlos Vicente, em cobrança de pênalti, empatou o confronto para os donos da casa. Com a igualdade, o Atleti ficou na 14ª colocação, com apenas dois pontos, enquanto o Glorioso saltou para o décimo lugar, com quatro.
👀 Como foi o jogo entre Alavés e Atlético de Madrid?
Logo aos sete minutos, após trava de Almada com o goleiro Sivera, Giuliano Simeone pegou a sobra na área, conseguiu ganhar duas divididas da defesa do Alavés e finalizou com o pé esquerdo para inaugurar o marcador em Mendizorroza.
A alegria dos Colchoneros, porém, não durou muito. Aos 14, em cobrança de escanteio baixa, Tenaglia antecipou Sorloth e foi calçado pelo centroavante norueguês. O árbitro Víctor García não hesitou em assinalar a penalidade, e na cobrança, Carlos Vicente foi certeiro e preciso para deslocar Oblak e deixar tudo igual.
O decorrer da etapa inicial foi de poucas oportunidade e ímpeto escasso. Pablo Barrios, nos acréscimos, tentou finalização na entrada da área, mas errou o alvo. No segundo tempo, o forte calor fez com que um torcedor passasse mal nas arquibancadas, levando à paralisação do duelo por dez minutos.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Simeone ousou em algumas mexidas no retorno e colocou Griezmann em ação. O craque francês, aos 31', teve ótima oportunidade: após Sivera sair mal em cobrança de escanteio, o camisa 7 tentou finalizar caindo, mas a bola bateu no lado de fora da trave. Aos 39', Grizi apareceu novamente para cobrança de falta venenosa, que passou por todo mundo e levou o goleiro a fazer grande defesa; no rebote, Alvarez finalizou para intervenção tranquila do arqueiro.
Na pressão final, Llorente teve grande chance ao tabelar com Koke, mas finalizou fraco, nas mãos de Sivera. O excesso de cruzamentos, expondo a falta de repertório dos Rojiblancos, não foi suficiente para deixar a cidade de Vitória com os três pontos na bagagem.
🌌 O que vem por aí?
Agora, os dois times respeitarão a parada para a Data Fifa e só retornam à ação em meados de setembro. No dia 14 de setembro, o Atleti recebe o Villarreal no Riyadh Air Metropolitano; no mesmo dia, o Alavés visita o Athletic Bilbao no San Mamés. A direção de La Liga ainda divulgará o horário dos confrontos.
✅ FICHA TÉCNICA
Alavés 1x1 Atlético de Madrid
3ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mendizorroza, em Vitória (ESP)
🕴️ Arbitragem: Víctor García (árbitro); Eliana Fernández e Julián Villaseñor (auxiliares); Gerard Brull (quarto árbitro); Pablo González e Luis Mario Milla (VAR)
🥅 Gols: Giuliano Simeone (ATM - 7' 1T); Carlos Vicente (ALA - 14' 1T)
🟨 Cartões amarelos: Moussa Diarra e Víctor Parada (ALA); Johnny Cardoso, Alexander Sorloth e Koke (ATM)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
🔵⚪ Alavés (Técnico: Eduardo Coudet)
Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia e Moussa Diarra (Ander Guevara); Carlos Vicente, Pablo Ibáñez (Carlos Protesoni/Denis Suárez), Antonio Blanco e Carles Aleñà; Jon Guridi (Víctor Parada) e Toni Martínez (Mariano Díaz)
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet e David Hancko (Matteo Ruggeri); Giuliano Simeone (Koke), Johnny Cardoso (Conor Gallagher), Pablo Barrios e Thiago Almada (Antoine Griezmann); Julián Alvarez (Giacomo Raspadori) e Alexander Sorloth
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias