Trio da Premier League disputa Lucas Paquetá; jogador quer deixar o West Ham

Embora a decisão nos tribunais tenha sido favorável a Lucas Paquetá, seu futuro nos gramados permanece indefinido. O meio-campista iniciou bem a temporada de forma individual, mas o desempenho coletivo do West Ham tem sido aquém das expectativas. Com a janela de transferências aberta até domingo (31), o brasileiro é alvo de três clubes da Premier League: Aston Villa, Tottenham e Everton, conforme apuração do jornalista Cahe Mota, do "Ge".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Aston Villa é o clube mais próximo de uma negociação. O portal "The Athletic", por meio dos jornalistas Jacob Tanswell e Mario Cortegana, confirmou o interesse da equipe de Birmingham. Contudo, a viabilidade do negócio é dificultada pela necessidade de o Villa cumprir restrições da Uefa. O Tottenham chegou a liderar a disputa, mas a indefinição quanto ao investimento, diante do interesse também por Savinho e do acerto com o holandês Xavi Simons, reduziu o ímpeto do time londrino.

continua após a publicidade

Segundo a imprensa inglesa, o West Ham não aceitará vender o jogador por menos de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 367 milhões). Com dois dias restantes para o fechamento da janela de transferências, uma negociação antes da próxima segunda-feira parece improvável, embora as conversas sigam nos bastidores. Paquetá tem contrato com os Hammers até junho de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

Paquetá em campo? ❌

Em meio às especulações sobre seu futuro, o "The Athletic" também aponta que Paquetá demonstrou resistência em atuar no domingo (31), contra o Nottingham Forest, em partida válida pela terceira rodada da Premier League, devido à incerteza quanto à sua permanência. Em seguida, o jogador viajará para o Rio de Janeiro, onde se apresentará à Seleção Brasileira na segunda-feira (1), na Granja Comary, em Teresópolis.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.