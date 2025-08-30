Chelsea anuncia ‘desafeto’ de técnico do Manchester United por 40 milhões de libras
Atacante de 21 anos assinou contrato válido até 2032
Alejandro Garnacho é o novo reforço do Chelsea. Após protagonizar uma das maiores novelas do mercado, o atacante chega a Stamford Bridge a dois dias do fechamento da janela de transferências do verão europeu.
Garnacho, que completou 21 anos em julho, assinou um contrato de longo prazo com o Chelsea, válido até 2032. De acordo com a imprensa europeia, o clube londrino pagou cerca de 40 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 293,1 milhões) para garantir sua contratação.
— É um momento incrível para mim e minha família ingressar neste grande clube. Mal posso esperar para começar. Assisti ao Mundial de Clubes e entrar para o time campeão mundial é especial — somos o melhor time do mundo! É incrível estar aqui e estou muito feliz — disse Garnacho, em apresentaçã oficial ao site do Chelsea. Veja o anúncio do clube nas redes sociais:
Para viabilizar a contratação de Garnacho, o Chelsea precisou fazer ajustes em seu elenco. Christopher Nkunku foi o primeiro a deixar o clube, sendo anunciado pelo Milan neste sábado (30). A próxima saída provavelmente será a de Nicolas Jackson, que se encontra em meio a uma negociação conturbada entre os Blues e o Bayern de Munique.
Carreira de Garnacho ⚽
Nascido e criado em Madrid, Garnacho passou pelas categorias de base do Getafe e do Atlético de Madrid antes de se mudar para Manchester, em outubro de 2020, aos 16 anos. O argentino chegou ao United ainda nas divisões de base e fez sua estreia profissional justamente em um clássico contra o Chelsea, entrando na reta final do empate por 1 a 1, em abril de 2022. Durante sua trajetória nos Red Devils, disputou 144 partidas, marcando 26 gols e somando 22 assistências. Os últimos momentos dele no clube foram marcados por desavenças com o técnico Rúben Amorim, o que resultou em poucas oportunidades em campo.
