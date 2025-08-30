menu hamburguer
Futebol Internacional

Chelsea anuncia ‘desafeto’ de técnico do Manchester United por 40 milhões de libras

Atacante de 21 anos assinou contrato válido até 2032

garnacho chelsea
imagem cameraAlejandro Garnacho, novo jogador do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/08/2025
14:48
  • Matéria
  Matéria

Alejandro Garnacho é o novo reforço do Chelsea. Após protagonizar uma das maiores novelas do mercado, o atacante chega a Stamford Bridge a dois dias do fechamento da janela de transferências do verão europeu.

Garnacho, que completou 21 anos em julho, assinou um contrato de longo prazo com o Chelsea, válido até 2032. De acordo com a imprensa europeia, o clube londrino pagou cerca de 40 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 293,1 milhões) para garantir sua contratação.

— É um momento incrível para mim e minha família ingressar neste grande clube. Mal posso esperar para começar. Assisti ao Mundial de Clubes e entrar para o time campeão mundial é especial — somos o melhor time do mundo! É incrível estar aqui e estou muito feliz — disse Garnacho, em apresentaçã oficial ao site do Chelsea. Veja o anúncio do clube nas redes sociais:

Para viabilizar a contratação de Garnacho, o Chelsea precisou fazer ajustes em seu elenco. Christopher Nkunku foi o primeiro a deixar o clube, sendo anunciado pelo Milan neste sábado (30). A próxima saída provavelmente será a de Nicolas Jackson, que se encontra em meio a uma negociação conturbada entre os Blues e o Bayern de Munique.

Carreira de Garnacho ⚽

Nascido e criado em Madrid, Garnacho passou pelas categorias de base do Getafe e do Atlético de Madrid antes de se mudar para Manchester, em outubro de 2020, aos 16 anos. O argentino chegou ao United ainda nas divisões de base e fez sua estreia profissional justamente em um clássico contra o Chelsea, entrando na reta final do empate por 1 a 1, em abril de 2022. Durante sua trajetória nos Red Devils, disputou 144 partidas, marcando 26 gols e somando 22 assistências. Os últimos momentos dele no clube foram marcados por desavenças com o técnico Rúben Amorim, o que resultou em poucas oportunidades em campo.

Alejandro Garnacho, do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)
Alejandro Garnacho em ação com a camisa do Manchester United em 2024/25 (Foto: Paul Ellis/AFP)

