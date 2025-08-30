menu hamburguer
Futebol Internacional

Torcedor passa mal em jogo do Atlético de Madrid, e partida é paralisada; veja

Colchoneros visitaram o Alavés pela terceira rodada de La Liga

Atendimento a torcedor - Alavés x Atlético de Madrid
Torcedor é atendido nas arquibancadas do Mendizorroza, em Alavés x Atlético de Madrid (Foto: Reprodução)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
13:53
Atualizado há 1 minutos
  Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre Alavés e Atlético de Madrid, pela terceira rodada de La Liga, foi paralisado aos 12 minutos do segundo tempo por um problema nas arquibancadas. Um torcedor passou mal devido ao forte calor no Estádio Mendizorroza e precisou ser atendido.

A equipe médica presente no local subiu as escadas das tribunas e prestou os primeiros socorros ao aficionado, que foi retirado de maca e encaminhado para um novo local, a fim de continuar sendo socorrido.

O árbitro da partida, Víctor García, paralisou o confronto e solicitou uma conversa com os treinadores Eduardo Coudet e Diego Simeone, além dos capitães das equipes, para explicar o motivo da pausa, sendo prontamente atendido. Durante o período, os atletas ficaram trocando passes para manter o corpo aquecido, e cerca de dez minutos após o início do atendimento, a bola voltou a rolar em Vitória.

A natureza da paralisação em questão foi confirmada pelos dois clubes através de suas respectivas redes sociais, e a tendência é que uma atualização sobre o estado do torcedor dos Albiazules seja divulgado nas próximas horas.

Alavés x Atlético de Madrid - La Liga
Alavés e Atlético de Madrid duelaram por La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

