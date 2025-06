A contratação de Mastantuono pelo Real Madrid é questão de tempo. A novela está próxima do fim, e a principal dúvida agora é se o jovem meio-campista vestirá a camisa merengue antes ou depois do Mundial de Clubes. O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, elogiou a transferência, destacando que o Real Madrid é "o melhor clube do mundo".

Os holofotes do mercado da bola estão voltados para Franco Mastantuono, uma das maiores promessas do futebol argentino. O jogador está muito próximo de ser oficializado como reforço do Real Madrid. Ele superou Lionel Messi ao se tornar o atleta mais jovem a estrear pela seleção argentina principal em uma partida oficial, e sua possível transferência foi comentada por Scaloni, técnico da atual campeã mundial.

Franco Mastantuono pela Argentina contra o Chile (Foto: Reprodução/Argentina)

- Se realmente acontecer, ir para o Real Madrid é algo grandioso. Estamos falando do melhor clube do mundo. É um passo enorme para ele aos 17 anos - afirmou Scaloni à ESPN de Argentina.

- Ficarei feliz se isso acontecer, porque dá para ver que os grandes clubes estão de olho no futebol argentino e nos grandes jogadores. É difícil perdê-los e não os ver aqui, mas é bom poder vê-los jogar todos os fins de semana pelos melhores clubes do mundo - completou o treinador.

Real Madrid corre para ter Mastantuono antes do Mundial de Clubes

O Real Madrid quer antecipar a chegada de Franco Mastantuono, meio-campista de 17 anos do River Plate, para que ele esteja disponível já no Mundial de Clubes. A transferência estava inicialmente prevista para janeiro de 2026, mas o clube espanhol encontrou respaldo jurídico para inscrevê-lo a partir de julho deste ano, aproveitando uma brecha nas regras da Fifa que permite mudanças de confederação em casos específicos, como o de jogadores com dupla cidadania - caso de Mastantuono, que tem passaporte italiano.

Segundo o jornal "Marca", o acerto com o atleta e com o River já está feito e o Real Madrid pretende finalizar o processo com exames médicos nos próximos dias. A operação gira em torno de 45 milhões de euros, pagos em três parcelas, e é vista como estratégica: o clube acredita que a experiência no Mundial e a adaptação precoce ao ambiente de Valdebebas acelerarão o desenvolvimento do jovem, considerado uma das maiores promessas da América do Sul.

