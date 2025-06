Argentina vence o Chile e dispara na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas

A Argentina venceu o Chile por 1 a 0, em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com amplo domínio durante quase todo o jogo, a equipe de Messi consolidou ainda mais sua liderança, agora com 34 pontos, em duelo realizado no Estádio Nacional de Santiago.

continua após a publicidade

A derrota complicou a situação do Chile. O time está em último lugar na tabela, com apenas 10 pontos somados. O resultado pode dificultar o caminho da seleção pensando em uma repescagem.

Como foi o jogo entre Chile x Argentina?

O jogo começou com um susto logo nos primeiros minutos. Alexis Sánchez arriscou de fora da área com menos de dois minutos, mas Dibu Martínez defendeu bem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Argentina respondeu. Com 16 minutos, Almada conseguiu uma ótima arrancada, a bola ficou com Julián Alvarez e a seleção alviceleste abriu o placar.

continua após a publicidade

Após o gol, a seleção argentina soube ditar o ritmo do jogo e dominar o Chile. Quando encontrava os espaços, conseguia atacar. Tranquila e sem sofrer. A partida seguia um roteiro. Quando o time de Scaloni queria atacar, atacava. Quando queria recuar e se defender, agia rápido.

Quanto a equipe de Gareca, a situação era mais complicada. A seleção chilena não conseguia sequer ameaçar. Assim, o primeiro tempo terminou em vantagem para a Argentina.

Argentina dominava a partida contra o Chile (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

A volta do segundo tempo não teve muita mudança. A Argentina continuou pressionando. O clima esquentou com dez minutos da segunda etapa. Após uma solada de Cepeda em Cuti Romero, a seleção alviceleste pediu o vermelho para o jogador chileno, mas o pedido não foi atendido.

Como resposta, Messi que tinha começado no banco entrou em campo. Este foi o retorno de Messi à seleção, algo que não acontecia desde novembro.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Cepeda arriscou um chute de fora da área. A finalização saiu forte, mas Dibu Martínez se esticou e fez uma grande defesa, espalmando a bola e evitando o gol chileno.

Sete minutos depois, Messi quase deixou o dele, mas a bola saiu ao lado da bandeira de escanteio. Pelo lado do Chile, Cepeda quem comandava todas as oportunidades mais perigosas, mas perdendo quase todas. Aos 37 minutos do segundo tempo, outra chance da seleção argentina.

Messi deu um passe espetacular para Giuliano Simeone, que apareceu livre na área. O meio-campista finalizou em cima do goleiro Cortés. No rebote, foi para fora.

Nos acréscimos, o Chile mostrou que não iria entregar tão fácil. Sabendo do risco de ficar fora até mesmo da repescagem das eliminatórias, tentou pressionar. Hormazábal tentou uma bola perigosa, mas a zaga da argentina travou e manteve o resultado.

O que vem por aí?

A seleção da Argentina vive um cenário tranquilo nas Eliminatórias. Líder isolada, a equipe soma 34 pontos e já tinha garantido sua vaga na próxima Copa do Mundo. Agora, joga na terça-feira, dia 10 de junho, contra a Colômbia. Quanto ao Chile, com 10 pontos e em último lugar, joga no mesmo dia, mas contra a Bolívia.

✅ FICHA TÉCNICA



Chile x Argentina

12ª rodada - Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de junho de 2025, às 22h(de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional, Santiago (Chile)

🥅 Gols: Julián Alvaréz (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Vidal, Cepeda, Maripán (Chile); Tagliafico, Romero (Argentina)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

Chile (Técnico: Sergio Santín)

Cortés; Loyola (Marcelino Núñez), Maripán, Sierralta, Suazo; Echeverría, Vidal (Altamirano); Vicente Pizarro (Hormazábal); Darío Osorio (Aravena), Cepeda, Alexis Sánchez (Dávila)

Argetina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Balerdi (Medina), Tagliafico; De Paul, Palacios; Nico Paz (Messi), Almada (Fayth), Giuliano Simeone (Mastantuono); Julián Álvarez (Ángel Correa)