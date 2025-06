Scaloni toma decisão sobre Lionel Messi na seleção argentina

De acordo com informações do "Diário Olé", o treinador da Argentina, Lionel Scaloni, tomou a decisão de não utilizar Messi entre os titulares na partida de hoje contra o Chile pelas eliminatórias. O jogo está marcado para as 22h (de Brasília) no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. O técnico optou por poupar Messi visando a sequência da temporada.

A decisão leva em conta que Lionel Messi terá três jogos nos próximos dez dias, contando os dois desta Data Fifa pelas Eliminatórias da Copa do mundo e a estreia do Mundial de Clubes, contra o Al Alhy, no próximo sábado (14).

De acordo com o periódico argentino, Nico Paz é o grande candidato a estrear como titular no lugar do craque.

— Ainda não tenho o time confirmado, mas vamos dar oportunidade a algum garoto que não jogou muito e achamos que este é o momento. Além de que o resultado é sempre importante, hoje não é fundamental — confirmou o técnico Lionel Scaloni.

Argentina de Messi já está garantida na Copa do Mundo

Nico Paz em sua primeira Data Fifa pela Argentina ao lado de Lionel Messi (Foto: Reproduçãp/Instagram)

O fato de Messi começar a partida no banco não é preocupação para a seleção argentina. O país lidera as eliminatórias e já está classificado para a próxima edição da Copa do Mundo. Portanto, tanto a partida desta quinta-feira (5), quanto a da próxima terça-feira (10) contra a Colômbia servem apenas para cumprir tabela e tentar manter a primeira colocação.

