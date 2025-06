O jovem meio-campista do River Plate, de apenas 17 anos, Franco Mastantuono, pode vestir a camisa do Real Madrid já no Mundial de Clubes 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Inicialmente previsto para se transferir ao clube espanhol apenas em janeiro de 2026, o plano foi acelerado após os dirigentes do Real encontrarem uma solução jurídica que permite ao jogador mudar de confederação antes de atingir a maioridade.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, o Real Madrid já tem tudo encaminhado com o atleta e com o River. O clube merengue se beneficia de uma regulamentação da FIFA que autoriza a inscrição de dois novos jogadores a partir de 3 de julho, data em que se reabre a janela internacional de transferências. Com isso, Mastantuono poderá ser registrado a tempo de disputar o Mundial de Clubes pela equipe espanhola.

O entrave inicial era a idade: a FIFA proíbe que menores de 18 anos mudem de confederação, exceto em casos específicos. No entanto, precedentes de atletas argentinos com dupla cidadania — especialmente com passaporte italiano — abriram o caminho. Mastantuono se encaixa nesse perfil, e o Real Madrid tratou de confirmar a legalidade do processo diretamente com a FIFA.

Além da expectativa esportiva, a chegada antecipada é vista como estratégica. Em Valdebebas, sede do Real, acredita-se que disputar o Mundial e já começar a se adaptar ao clube ajudará no desenvolvimento do jogador, cuja contratação foi fechada por cerca de 45 milhões de euros, pagos em três parcelas. O clube espanhol venceu a concorrência do PSG graças ao desejo do jogador e à ação rápida da diretoria, que enviou o olheiro Juni Calafat a Buenos Aires para fechar o negócio.

O passo final para selar a transferência é o exame médico, previsto para os próximos dias. Mastantuono está atualmente com a seleção argentina, com a qual já estreou pela equipe principal em um amistoso contra o Chile.

Com apenas 16 anos, Franco Mastantuono é tratado como uma das maiores promessas do futebol sul-americano. O Real Madrid aposta alto em seu potencial, oferecendo um contrato de seis temporadas e preparando o terreno para que ele possa fazer história no futebol europeu desde muito jovem.