O técnico brasileiro Gustavo Leal acertou com o Tlaxcala, da 2ª divisão do México. O treinador estava sem clube desde a saída do Everton, do Chile.

Com passagem de cinco anos pelas categorias de base do Fluminense, em Xerém, Gustavo Leal esteve diretamente ligado à formação de diversos talentos, como os volantes André e Martinelli, além dos atacantes João Pedro, Evanílson e Luiz Henrique.

Entre 2020 e 2022, atuou como auxiliar de André Jardine na Seleção Brasileira que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 (torneio aconteceu em 2021 por conta da pandemia da Covid-19). Na sequência, acompanhou o treinador rumo ao Atlético de San Luis.

Em junho de 2023, Gustavo Leal assumiu o comando do San Luis como treinador principal. O profissional conduziu o clube, dono de um dos orçamentos mais modestos da Liga MX, à melhor campanha de sua história. A equipe chegou a liderar a competição na primeira fase, eliminou favoritos no mata-mata e encerrou a participação nas semifinais.

O técnico teve oito jogos no comando do Everton, do Chile, com uma vitória na temporada 2025. Pelo Atlético San Luis, do México, acumulou 41 partidas, com 15 vitórias, configurando o trabalho mais longevo da carreira. No Fluminense, comandou a equipe Sub-20 em 2019, com 14 jogos e nove vitórias, além de uma passagem pelo Sub-19, em que disputou cinco partidas, com duas vitórias. O treinador também esteve à frente do Sub-17 do Tricolor.

Gustavo Leal passou pela base do Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Veja abaixo a nota completa divulgada pelo Tlaxcala

À nossa torcida e aos meios de comunicação:

A Jauría dá as boas-vindas a Gustavo Leal como seu novo diretor técnico. Treinador brasileiro com sólida formação e experiência internacional, chega para liderar este novo projeto com trabalho, identidade e ambição.

Com trajetória nas categorias de base do Brasil, experiência na Europa e uma passagem de destaque pelo futebol mexicano, Gustavo Leal fez parte da comissão técnica campeã olímpica com o Brasil em 2020, em Tóquio, e comandou o Atlético de San Luis, onde entrou para a história ao classificar o clube pela primeira vez a uma semifinal. Sua metodologia, intensidade e aposta em um futebol dinâmico e ofensivo o credenciam.

Hoje começa uma nova etapa à frente da Jauría. Bem-vindo à sua nova casa. Juntos, com trabalho e união, vamos em busca da equipe que nossa torcida merece.

