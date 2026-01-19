Ex-Fluminense e Vasco acerta com clube do Peru para disputa da Libertadores

O meia Miguel, ex-Fluminense, acertou com o Universitario, do Peru. O jogador de 22 anos chega como reforço para a disputa da Libertadores 2026.

Miguel surgiu como uma das grandes promessas da base do Fluminense em 2019, quando tinha 19 anos. Tratado como uma joia, o atleta formado em Xerém não conseguiu manter o mesmo brilho nas oportunidades recebidas no time profissional e, somado a questões extracampo, acabou sendo negociado pelo Tricolor.

Após deixar o Fluminense, o jogador acertou com o Red Bull Bragantino, clube pelo qual disputou 25 jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências.

Na sequência, Miguel atuou pelo Sochi, da Rússia, somando 54 partidas, com quatro gols e cinco assistências.

Na temporada 2025, defendeu o Albirex Niigata, do Japão. Foram 10 partidas disputadas e um gol marcado pela J-League, na vitória por 1 a 0 sobre o Sanfrecce Hiroshima.

Saída turbulenta do Fluminense

Miguel passou a integrar o elenco principal do Fluminense ainda aos 16 anos, em 2019, antes mesmo de assinar seu primeiro contrato profissional. No entanto, teve poucas oportunidades, o que gerou insatisfação de seu pai e empresário, José Roberto Lopes.

Diante desse cenário, o jogador chegou a conversar com Santos e Internacional, mas as negociações não avançaram. Em seguida, acertou com o Red Bull Bragantino.

Antes da saída em definitivo, Ainda em Xerém, deixou o Fluminense após atritos entre seu pai e dirigentes da base, transferindo-se para o Vasco. Meses depois, por novos desentendimentos, desta vez com Eurico Brandão, o Euriquinho, saiu do Cruz-Maltino e retornou ao Tricolor.

Miguel também chegou a defender as categorias de base da Seleção Brasileira.

