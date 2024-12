Técnico Gustavo Leal, ex-Fluminense, assume clube chileno

Aos 38 anos, o técnico brasileiro Gustavo Leal está de casa nova. Após levar o Atlético de San Luis a uma inédita semifinal de Campeonato Mexicano em 2023, o brasileiro agora dirigirá o Everton, do Chile, que além da liga nacional, disputará a Copa Sul- Americana em 2025.

Com passagem de cinco anos pelas categorias de base do Fluminense, em Xerém, Gustavo Leal esteve diretamente ligado à formação de inúmeros talentos como os volantes André (Wolves-ING) e Martinelli, e os atacantes João Pedro (Brighton-ING), Evanílson (Bournemouth-ING) e Luiz Henrique (Botafogo), entre outros. Entre 2020 e 22, foi auxiliar de André Jardine na Seleção Brasileira que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, antes de acompanhar o técnico rumo ao Atlético de San Luis, a filial mexicana do Atlético de Madrid.

Em junho de 2023, Gustavo Leal assumiu o cargo de treinador do San Luis e levou o clube, dono de um dos orçamentos mais modestos da Liga MX, à sua melhor campanha na história, chegando a liderar a competição na primeira fase, eliminando favoritos no mata-mata e parando nas semifinais.

Agora no Chile, Leal dá mais um passo em seu plano de carreira. Enquanto muitos estrangeiros aportam no Brasil, ele faz o caminho inverso.

- Vejo o mercado sul- americano com uma riqueza futebolística e grandes oportunidades para desenvolver nosso trabalho e o treinador brasileiro, de um modo geral, explora pouco isso. Venho me preparando para estas oportunidades - disse o treinador.

- O Everton vai me proporcionar colocar em prática tudo aquilo que penso para o futebol. Estamos montando uma equipe pautada num jogo propositivo, para que possamos brigar pelo título. É como eu penso futebol e o clube pensa da mesma forma, assim como os gestores do grupo. Estamos muito alinhados no que podemos fazer juntos- emendou.

Tetracampeão nacional, o clube chileno pertence ao Grupo Pachuca, também dono do Pachuca e do León, do México, e do Real Oviedo, da Espanha. Baseado em Viña Del Mar, o Everton terminou o último Campeonato Chileno classificado para a fase preliminar da Copa Sul-Americana, onde buscará uma vaga na fase de grupos. Pela liga nacional, Leal terá o confronto com o técnico brasileiro Tiago Nunes, ex-Corinthians, hoje na Universidad Católica.