O meia Lucas Lima acertou a rescisão de contrato com o Sport. O vínculo do jogador com o Leão se encerraria ao fim de 2026, mas as partes optaram pelo término antecipado após o rebaixamento do clube no Brasileirão.

Inicialmente, a diretoria do Sport tentou negociar a permanência de Lucas Lima, com uma proposta de redução salarial, mas o camisa 10 não aceitou. Os salários do jogador no clube giravam em torno de R$ 400 mil.

Pelo Leão, Lucas Lima entrou em campo em 154 partidas, com 17 gols marcados e 34 assistências.

Em 2025, Lucas Lima disputou 48 jogos, sendo 41 como titular, com cinco gols marcados e 10 assistências, participando diretamente de um gol a cada 239 minutos. O meia registrou média de 2.4 passes decisivos por partida, criou nove grandes chances e finalizou 0.7 vez por jogo, com 0.3 no alvo.

No aspecto técnico, apresentou 82% de acerto nos passes e média de 2.8 passes longos certos por jogo. Defensivamente, contribuiu com 3.9 bolas recuperadas e 0.8 desarme por partida, além de 51% de eficiência nos duelos e 1.5 falta sofrida por jogo.

Livre no mercado, o meia despertou o interesse do Remo. As negociações devem ganhar novos capítulos nos próximos dias.

Lucas Lima foi um dos líderes do Sport no ano (Foto: Rafael Vieira/Agif/Gazeta Press)

Carreira de Lucas Lima

Após disputar duas temporadas pelo Internacional, em 2012 e 2013, o jogador acabou sendo emprestado ao Sport, onde foi eleito um dos melhores meias da equipe pernambucana na Série B.

O grande momento, no entanto, foi vivido com a camisa do Santos, entre 2014 e 2018. Na época, chegou a ser especulado no Barcelona e vestiu a camisa da Seleção Brasileira.

Depois disso, porém, teve uma trajetória irregular, não conseguindo repetir as boas atuações quando defendeu Palmeiras e Fortaleza.

O meia retornou ao Peixe em 2023, mas não conseguiu evitar o primeiro rebaixamento do clube em sua história. Após anos de altos e baixos, o jogador, agora com 35 anos, reencontrou o bom futebol em Recife, durante a disputa da Série B de 2024.

