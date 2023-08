São dez pontos em cinco rodadas até aqui. Logo no começo da competição, o time de San Luis pegou duas das maiores forças do futebol mexicano. Na estreia, o empate em casa com o Monterrey (1 a 1) deixou boas impressões, e a derrota para o Chivas (1 a 3) teve a dificuldade de

atuar com 10 jogadores por quase 70 minutos. Agora já são três triunfos seguidos e muitos gols: 4 a 1 no clássico local sobre o Querétaro, 2 a 1 sobre o Puebla, e a vitória em cima do Léon (3 a 0).