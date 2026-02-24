Presidente da La Liga prega combate a racismo contra Vini Jr e fala sobre jogo no Brasil
Javier Tebas comenta sobre conversa com dirigentes brasileiros
Presidente da La Liga, Javier Tebas pregou o combate aos insultos de injúria racial contra Vini Jr no futebol espanhol. Em entrevista após um encontro com dirigentes brasileiros na sede da CBF, o mandatário comentou sobre as ações que são desenvolvidas.
- Conseguimos quatro condenações a prisão de pessoas que insultaram Vini Jr. Na Espanha, Vini Jr não teve incidentes nos últimos meses. Seguiremos trabalhando nessa linha e em campanhas de conscientização. Não pode ter insultos racistas em estádios da Espanha e menos com Vinícius, que é um estandarte.
Na sequência, Javier Tebas se esquivou sobre a possibilidade da realização de um jogo da La Liga em solo brasileiro. O presidente da entidade afirmou que precisa inicialmente ir à Miami, onde haveria um jogo entre Villarreal e Barcelona, mas que foi cancelado após muita polêmica na Espanha.
- Não, primeiro tenho que ir à Miami - disse Tebas.
Nesta terça-feira (24), Javier Tebas se encontrou com dirigentes brasileiros e com Samir Xaud na sede da CBF para um intercâmbio de ideias. Um dos objetivos também foi tirar dúvidas e amadurecer a ideia para a criação de uma liga nacional forte, assim como funciona na Europa com a La Liga, Premier League e outras entidades.
Confira outras respostas de Javier Tebas, presidente da La Liga
Encontro com a CBF
- Saio impressionado com a capacidade da nova direção da CBF. Não os conhecia, mas eles têm as ideias muito claras, os objetivos muito claros e têm um caminho para construir um grande futebol aqui no Brasil.
Conversa com dirigentes
- Conversamos muito. Somos de realidades diferentes, mas há coisas em comum. O mais importante é que são muito capacitados. Os objetivos estão claros para construir um futebol profissional e melhorar muito o futebol brasileiro.
