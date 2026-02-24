Ex-Sport e São Paulo fala sobre adaptação ao Shakhtar: 'Grande desafio'
Jogador também falou sobre as equipes brasileiras na qual defendeu
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Newerton, de 20 anos, vive momento de afirmação no futebol europeu. Contratado pelo Shakhtar Donetsk em 2023, o brasileiro soma 68 jogos, 10 gols e três assistências pelo clube ucraniano, mostrando evolução e ganhando cada vez mais espaço na equipe. Adaptado ao novo cenário, o jogador relembrou o processo de transição para o futebol europeu e o crescimento desde a chegada.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Presidente da La Liga prega combate a racismo contra Vini Jr e fala sobre jogo no Brasil
Futebol Internacional24/02/2026
- Futebol Internacional
Mbappé vira desfalque antes de jogo pela Champions League
Futebol Internacional24/02/2026
- Copa do Mundo
Disputa de repescagem da Copa do Mundo no México requer atenção da Fifa
Copa do Mundo24/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
– É um grande desafio sair do Brasil tão jovem, mas eu encarei isso como uma oportunidade. No começo exigiu bastante, pela língua, cultura e estilo de jogo, tive que me adaptar a muitas coisas, dentro e fora de campo. Mas fui muito bem recebido no clube e isso facilitou tudo. Hoje me sinto mais preparado e confiante para desempenhar o meu futebol – disse o atacante.
Newerton falou de sua trajetória no Brasil
Antes de chegar à Europa, Newerton construiu sua formação no futebol brasileiro, com passagens importantes por dois clubes tradicionais. O atacante atuou nas categorias de base do Sport entre 2018 e 2019.
– Tenho muita gratidão pelo Sport, foi onde dei passos importantes na minha formação. Aprendi muito ali, tanto dentro quanto fora de campo, e foi fundamental para o que venho construindo hoje – afirmou.
– O São Paulo teve um papel enorme na minha carreira. Foi um período de muito aprendizado, evolução e preparação para dar esse salto para o futebol europeu. Sou muito grato por tudo que vivi no clube – completou.
+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Agora mais adaptado ao futebol ucraniano, Newerton projeta a sequência da temporada e segue focado para seguir crescendo e mantendo regularidade na equipe.
– A expectativa é seguir evoluindo a cada jogo e ajudar o Shakhtar com gols e boas atuações. Quero aproveitar ao máximo essa oportunidade aqui e dar muitas alegrias ao nosso torcedor – finalizou.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias