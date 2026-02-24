menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Sport e São Paulo fala sobre adaptação ao Shakhtar: 'Grande desafio'

Jogador também falou sobre as equipes brasileiras na qual defendeu

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
17:52
Newerton em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)
imagem cameraNewerton em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Newerton, de 20 anos, vive momento de afirmação no futebol europeu. Contratado pelo Shakhtar Donetsk em 2023, o brasileiro soma 68 jogos, 10 gols e três assistências pelo clube ucraniano, mostrando evolução e ganhando cada vez mais espaço na equipe. Adaptado ao novo cenário, o jogador relembrou o processo de transição para o futebol europeu e o crescimento desde a chegada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

– É um grande desafio sair do Brasil tão jovem, mas eu encarei isso como uma oportunidade. No começo exigiu bastante, pela língua, cultura e estilo de jogo, tive que me adaptar a muitas coisas, dentro e fora de campo. Mas fui muito bem recebido no clube e isso facilitou tudo. Hoje me sinto mais preparado e confiante para desempenhar o meu futebol – disse o atacante.

continua após a publicidade

Newerton falou de sua trajetória no Brasil

Antes de chegar à Europa, Newerton construiu sua formação no futebol brasileiro, com passagens importantes por dois clubes tradicionais. O atacante atuou nas categorias de base do Sport entre 2018 e 2019.

– Tenho muita gratidão pelo Sport, foi onde dei passos importantes na minha formação. Aprendi muito ali, tanto dentro quanto fora de campo, e foi fundamental para o que venho construindo hoje – afirmou.

continua após a publicidade
Newerton em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)
Newerton em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)

– O São Paulo teve um papel enorme na minha carreira. Foi um período de muito aprendizado, evolução e preparação para dar esse salto para o futebol europeu. Sou muito grato por tudo que vivi no clube – completou.

Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Agora mais adaptado ao futebol ucraniano, Newerton projeta a sequência da temporada e segue focado para seguir crescendo e mantendo regularidade na equipe.

– A expectativa é seguir evoluindo a cada jogo e ajudar o Shakhtar com gols e boas atuações. Quero aproveitar ao máximo essa oportunidade aqui e dar muitas alegrias ao nosso torcedor – finalizou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias