Mbappé vira desfalque antes de jogo pela Champions League

Kylian Mbappé desfalcará o Real Madrid na partida válida pelos playoffs da Champions League, contra o Benfica. O atacante francês precisou interromper o treinamento desta terça-feira (24) devido a um desconforto na articulação. A informação é do L'Équipe.

O histórico de sacrifício do francês

O problema físico do jogador teve origem no dia 7 de dezembro, após uma pancada sofrida na partida contra o Celta de Vigo. Na ocasião, uma ressonância magnética detectou uma lesão no ligamento lateral externo que exigiria, ao menos, três semanas de recuperação.

No entanto, pressionado pelo calendário e pela necessidade competitiva da equipe, Mbappé retornou aos gramados em apenas 11 dias. Desde então, o atleta vem competindo de forma condicionada e convivendo com dores constantes para continuar ajudando o clube.

O nível de exigência sobre o atacante tem sido altíssimo durante todo esse período de recuperação incompleta. Desde que a entorse foi detectada, o francês teve apenas um dia de descanso absoluto, que ocorreu na partida contra a Real Sociedad.

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Mudança de estratégia

Diante da persistência do desconforto, o debate interno no Real Madrid deixou de ser apenas médico e passou a ser estratégico. A diretoria e a comissão técnica avaliam que forçar a utilização do jogador agora pode ter um custo muito elevado no futuro.

O objetivo principal da equipe é garantir a presença do craque na reta decisiva da temporada e protegê-lo visando a Copa do Mundo de 2026. Por conta dessa nova abordagem, fala-se nos bastidores de Valdebebas que o ideal seria conceder um repouso de pelo menos 10 dias ao atleta.

Com isso, sua participação no jogo de volta do playoff da Champions League contra o Benfica tornou-se uma possibilidade bastante remota. A ausência também deve se estender para o confronto da próxima segunda-feira contra o Getafe, válido por La Liga. O sacrifício pontual dessas duas partidas visa garantir que Mbappé esteja plenamente recuperado e disponível para o duelo seguinte contra o Celta de Vigo, marcado para o sábado, 7 de março.

Mbappé comemorando o gol marcado na Champions League no jogo contra o Marseille (Foto: Thomas Coex/AFP)

O posicionamento do treinador

O técnico Álvaro Arbeloa tem adotado um discurso que busca proteger a gestão técnica do clube e o próprio jogador. O comandante reconheceu publicamente que o atacante tem se esforçado muito há semanas, mas garantiu que ele só entra em campo quando está apto. Para substituir o francês, o treinador terá Gonzalo García a disposição.

— Quando achamos que ele não está apto para jogar, não corremos riscos. Não é algo que eu decida sozinho; discuto com os médicos e com ele — declarou Arbeloa para justificar as decisões recentes.

Apesar de a lesão ter retirado um pouco da explosão característica do camisa 9, o impacto de Mbappé nos resultados da equipe segue inegável. Mesmo no sacrifício, o francês acumula 38 gols e seis assistências em 33 partidas disputadas.

Gonzalo García comemora gol do Real Madrid contra a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

