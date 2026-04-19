Superclásico no Monumental: River Plate recebe o Boca Juniors em momento de transformação

O domingo (19) para o futebol argentino com um dos duelos mais aguardados do planeta. Às 17h (horário de Brasília), o River Plate recebe o Boca Juniors no Monumental de Núñez, em partida válida pela 15ª rodada do Torneo Apertura. O clássico não só vale pontos decisivos, mas também coloca frente a frente dois momentos distintos na temporada.

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Estádio Monumental de Núñez, sede do River Plate (Foto: Divulgação)

Se dentro de campo o clima é de rivalidade, fora dele o River Plate mira o topo do mundo em infraestrutura. O clube anunciou um plano ambicioso de reforma no estádio Monumental de Núñez, orçado em 145 milhões de dólares (cerca de R$ 722 milhões).

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O projeto visa consolidar o Monumental como o maior estádio da América do Sul e uma referência mundial. A ideia é elevar a capacidade atual de 85 mil para impressionantes 101 mil espectadores, adicionando 16 mil novos lugares. Além da ampliação, a reforma — que tem previsão de durar três anos — contará com:

Cobertura completa: Instalação de teto retrátil/fixo sobre as arquibancadas.

Acústica otimizada: Preparação técnica para amplificar o som da torcida.

Modernização: Nova fachada, telões de última geração e melhorias nas áreas de serviço e circulação.

A licitação da obra, aprovada em 30 de março, será executada pelo Grupo ENG S.A., e o clube garantiu que manterá o estádio operando durante o período das obras.

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O River chega para o Superclásico em uma crescente avassaladora. Desde a chegada de Eduardo "Chacho" Coudet, o time de Núñez transformou a dúvida em confiança total. A equipe engatou uma sequência perfeita e chega para o duelo contra o rival sem saber o que é perder, empatar ou sofrer gols em excesso.

Os números do "Coudet Effect" no River Plate:

6 jogos, 6 vitórias (100% de aproveitamento)

18 pontos conquistados de 18 possíveis

12 gols marcados

Apenas 1 gol sofrido

A fase é tão positiva que o River vem de uma vitória sólida por 1 a 0 sobre o Carabobo, pela Copa Sudamericana, mantendo o ímpeto na competição continental.

Enquanto o River vive o seu melhor momento no Torneo Apertura — sendo o atual vice-líder do Grupo B, apenas três pontos atrás do Independiente Rivadavia —, o Boca Juniors chega pressionado. O rival ocupa a quarta colocação do Grupo A, seis pontos atrás do líder Estudiantes, e precisa de um resultado positivo no Monumental para estancar a instabilidade e se aproximar do topo.

Com os ingressos esgotados, a expectativa é de uma das maiores festas da história recente do estádio. River e Boca entram em campo com objetivos diferentes, mas com a certeza de que, no Monumental, qualquer Superclásico é, por definição, uma final antecipada.