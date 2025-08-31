menu hamburguer
Futebol Internacional

Substituto de Xabi Alonso, do Real Madrid, pode ser demitido após começo de temporada

Treinador basco foi escolhido pelos Merengues para suprir saída de Ancelotti e deixou cargo vago na Alemanha

Xabi Alonso deixou cargo vago no Bayer Leverkusen (Foto: Ronny Hartmann/AFP)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
12:17
  • Matéria
  • Mais Notícias

Antes de sair para o Real Madrid, Xabi Alonso fez história com o Bayer Leverkusen, dando ao clube a primeira Bundesliga de sua história e elevando os padrões para a instituição. Mas seu substituto parece estar em apuros já no começo de trabalho.

A diretoria dos "Onze da Fábrica" escolheu Erik ten Hag, livre no mercado desde outubro de 2024, para substituir o basco, mas parece já estar arrependida da decisão. Segundo o jornal alemão "Kicker", o holandês pode ser demitido cerca de três meses após sua contratação.

O motivo se deve ao início ruim de trajetória de Ten Hag em Leverkusen. O time fez pré-temporada questionável, perdendo os jogos principais, contra Chelsea e o sub-20 do Flamengo no Rio de Janeiro, e já em 2025/26, apesar de vencer o modesto Sonnenhof na Copa da Alemanha, perdeu para o Hoffenheim e sofreu o empate em 3 a 3 com o Werder Bremen, após estar vencendo por dois gols, pela Bundesliga.

- Às vezes, as coisas não ditas são muito mais reveladoras do que qualquer declaração. Uma situação que, na verdade, exige palavras claras da diretoria do clube. Principalmente após uma atuação ruim como contra o Bremen. Os sinais são claros. O clube diz que só vai encerrar o período de transferências. Nada mais. O que significa: quando a janela de transferências fechar, às 20h de segunda-feira, os dirigentes decidirão sobre o futuro de Ten Hag. Se ainda não tiverem mais ou menos certeza - apontou o periódico.

Erik ten Hag comanda treino do Bayer Leverkusen durante pré-temporada no Rio de Janeiro
Erik ten Hag comanda treino do Bayer Leverkusen (Foto: Divulgação)

🤝 Xabi Alonso no Real Madrid = Ten Hag no Leverkusen

O contrato entre as partes tem duração de duas temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2027. Erik foi o escolhido para suprir a saída de Xabi Alonso, que deixou o Bayer para se juntar ao Real Madrid após o adeus de Carlo Ancelotti rumo à Seleção Brasileira. Caso escolham demitir o holandês, os germânicos precisarão desembolsar o valor da multa rescisória, não revelado até o momento.

