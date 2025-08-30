Bayern de Munique leva susto, mas brilha com trinca ofensiva e mantém 100% na Bundesliga
Serge Gnabry, Luis Díaz e Michael Olise foram os destaques da partida
- Matéria
- Mais Notícias
O Bayern de Munique enfrentou dificuldades, mas confirmou seu favoritismo ao vencer novamente na Bundesliga — 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas. A equipe bávara superou o Augsburg por 3 a 2 V, fora de casa, na WWK Arena. Do lado vencedor, os gols foram marcados por Serge Gnabry, Luis Díaz e Michael Olise. Os mandantes descontaram com Kristijan Jakić e Mert Kömür após o terceiro revés, mas não conseguiram evitar a derrota.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Trio da Premier League disputa Lucas Paquetá; jogador quer deixar o West Ham
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Chelsea anuncia ‘desafeto’ de técnico do Manchester United por 40 milhões de libras
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Torcedor passa mal em jogo do Atlético de Madrid, e partida é paralisada; veja
Futebol Internacional30/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
Em partida sem marcar gols, Harry Kane destacou-se como garçom na vitória do Bayern de Munique. Na entrada da área, optou por cruzar para Serge Gnabry, que cabeceou com precisão da marca do pênalti para abrir o placar. O segundo gol surgiu de uma virada de jogo para Michael Olise, que encontrou Konrad Laimer. O austríaco, por sua vez, serviu Luis Díaz, que finalizou de dentro da área pequena.
2️⃣ Segundo tempo
O terceiro gol também teve início nos pés de Kane. Após erro na saída de bola do Augsburg, o Bayern recuperou a posse no campo de ataque. O camisa 9 acionou Olise, que protagonizou bela jogada individual e marcou.
Na segunda etapa, o azarão reagiu. Kristijan Jakić descontou com um chute sem marcação no centro da área, acertando o canto esquerdo do goleiro bávaro. Mert Kömür ainda fez mais um, reacendendo a esperança da equipe; porém, a reação não foi suficiente. Nos acréscimos, o meia alemão Robin Fellhauer, do Augsburg, deixou o campo imobilizado em uma maca após choque de cabeça com Sacha Boey, lateral-direito do Bayern.
O que vem por aí? 🔎
Agora, os dois times respeitarão a parada para a Data Fifa e só retornam à ação em meados de setembro. O Bayern de Munique volta a campo no dia 13, às 13h30 (de Brasília), quando enfrenta o Hamburgo na Allianz Arena, pela terceira rodada da Bundesliga. O Augsburg, por sua vez, visita o St. Pauli no dia seguinte, às 14h30 (de Brasília), pela mesma fase da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
Augsburg 2x3 Bayern de Munique
3ª rodada — Bundesliga
🗓️ Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: WWK Arena, em Augsburgo (ALE)
🥅 Gols: Serge Gnabry 28'/1ºT (0-1); Luis Díaz 45' +4/1ºT (0-2); Michael Olisé 3'/2ºT (0-3); Kristijan Jakić 12'/2ºT (1-3); Mert Kömür 31'/2ºT (2-3)
🟨 Cartões amarelos: Konrad Laimer, Michael Olise, Sacha Boey, Luis Díaz (BAY)
⚪ Augsburg (Técnico: Sandro Wagner)
Finn Dahmen; Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck e Marius Wolf (Elvis Rexhbeçaj); Kristijan Jakić, Robin Fellhauer, Dimitrios Giannoulis (Anton Kade) e Elias Saad (Phillip Tietz);
Mert Kömür, Han Massengo (Noahkai Banks).
🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Jonas Urbig; Sacha Boey (Konrad Laimer), Kim Min-jae, Jonathan Tah e Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlović (Leon Goretzka), Joshua Kimmich e Michael Olise; Lennart Karl, Luis Díaz e Harry Kane.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias