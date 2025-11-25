Marcos Leonardo marca dois, e Al-Hilal goleia na Champions League asiática

O Al-Hilal segue avassalador na Champions League da Ásia e manteve o aproveitamento perfeito na fase de liga ao aplicar 4 a 0 no Al-Shorta Bagdad, nesta terça-feira. Com atuação dominante, a equipe de Simone Inzaghi voltou a mostrar o peso do elenco e teve em Marcos Leonardo seu protagonista: o brasileiro marcou dois gols e chegou a dez tentos em 12 partidas na temporada.

Mesmo com amplo controle desde os primeiros minutos, o Al-Hilal encontrou certa resistência do adversário iraquiano, que ainda não venceu na competição. A equipe saudita insistiu pelas pontas, especialmente com Malcom, até que, no último lance da etapa inicial, encontrou o caminho do gol. Após jogada pela direita, o ex-Barcelona cruzou para Marcos Leonardo aparecer livre na pequena área e abrir o placar de cabeça.

Superioridade após a expulsão e domínio do Al-Hilal

O Al-Shorta voltou do intervalo tentando equilibrar a partida, mas os planos duraram pouco. Aos 61 minutos, Ahmed Yahia recebeu o segundo cartão amarelo e deixou os iraquianos com um jogador a menos. A partir daí, o Al-Hilal transformou o controle em goleada.

Três minutos depois da expulsão, João Cancelo cobrou um livre pela direita e colocou a bola na cabeça de Milinkovic-Savic. O sérvio testou firme e contou com falha do goleiro Hasan Ahmed para ampliar. O ritmo saudita não diminuiu: aos 72 minutos, Marcos Leonardo voltou a aparecer na área, novamente de cabeça, para fazer o terceiro e garantir o seu bis na partida.

Marcos Leonardo vive grande fase no Al-Hilal (Foto: Federico Parra/AFP)

No fim, ainda houve tempo para mais um. Já nos acréscimos, Cancelo recebeu pela direita, escapou da marcação e bateu cruzado para fechar o placar em 4 a 0, seu primeiro gol pelo clube na temporada. O lateral português foi um dos destaques em campo, enquanto Rúben Neves, opção recorrente no torneio, não chegou a ser utilizado.

O resultado mantém o Al-Hilal na liderança isolada do grupo, com 15 pontos e campanha perfeita — cinco vitórias em cinco jogos — reforçando o favoritismo na busca por mais um título continental. Do outro lado, o Al-Shorta segue em situação delicada, somando apenas um ponto e distante da zona de classificação.

Próximo compromisso do Al-Hilal

Com a goleada consolidada e a vaga encaminhada, o Al-Hilal volta a campo pela Champions asiática no dia 22 de dezembro, quando visita o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, atual sétimo colocado da chave. O duelo fora de casa pode confirmar matematicamente a liderança saudita na fase de liga.

