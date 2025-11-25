La Liga encerra mês de experiências e aproxima fãs brasileiros do futebol espanhol

A La Liga fechou novembro com uma série de ações especiais no Espaço Iberia, em São Paulo, reforçando a presença do futebol espanhol no Brasil e ampliando o contato dos torcedores com a cultura do campeonato. Durante todo o mês, o local recebeu ativações, encontros e transmissões de jogos que reuniram fãs de diferentes clubes, criando um ambiente imersivo em torno da competição.

O espaço, inaugurado recentemente na Rua Oscar Freire, se tornou ponto de encontro para quem acompanha Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e demais equipes do campeonato. A programação incluiu duas Watch Parties que atraíram grande público: a primeira no dia 9 de novembro, durante Barcelona x Celta, e a segunda nos dias 21 e 22, com Barcelona x Athletic Bilbao. Em ambos os eventos, torcedores lotaram o espaço para acompanhar os jogos em clima de arquibancada.

Presença de Edmílson e experiências imersivas

Entre as atrações, o grande destaque foi a participação de Edmílson, campeão mundial com o Brasil em 2002, bicampeão da La Liga e vencedor da Champions League pelo Barcelona. O ex-zagueiro conversou com torcedores, relembrou momentos marcantes da carreira e dividiu histórias de bastidores envolvendo ídolos do clube catalão, clássicos memoráveis e episódios que viveu durante sua passagem pela Espanha.

Nas rodas de conversa, Edmílson falou também sobre o futebol espanhol atual e analisou o momento do Barcelona. O ex-defensor comentou a evolução tática do campeonato ao longo das últimas décadas e ressaltou como o estilo de jogo da La Liga tem influenciado outras ligas europeias. Sua presença atraiu torcedores de diversas idades e aproximou ainda mais o público brasileiro do universo do futebol espanhol.

Edmílson assinando a camisa do Barcelona, em evento de La Liga (Foto: Lance!/Tiago Mendes)

Além do bate-papo, o Espaço Iberia recebeu uma série de atividades interativas. Os visitantes participaram de quizzes sobre a história da La Liga, concorreram a brindes e puderam ganhar camisas oficiais, bolas e itens exclusivos dos clubes espanhóis. Houve também ativações culturais, com gastronomia e experiências relacionadas ao turismo na Espanha, reforçando a parceria entre La Liga e Iberia.

Essas ações ajudaram a criar uma conexão mais ampla entre Brasil e Espanha, indo além do futebol e apresentando ao público elementos da cultura espanhola presentes no dia a dia das cidades que sediam os principais clubes do país.

Ao longo de novembro, a iniciativa reforçou a presença do Campeonato Espanhol no Brasil e ampliou o contato direto com fãs que, muitas vezes, acompanham a liga apenas pela televisão ou redes sociais. A estratégia da La Liga de investir em eventos presenciais, especialmente em uma das cidades mais apaixonadas por futebol no mundo, mostra o interesse crescente da competição em consolidar sua marca no país.

