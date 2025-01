A Seleção Brasileira Sub-20 está escalada para enfrentar a Bolívia neste domingo (26), pela segunda rodada do Sul-Americano da categoria. Em Valencia, na Venezuela, o técnico Ramon Menezes promoveu mudanças na equipe, que perdeu por 6 a 0 na estreia para a Argentina.

O treinador escalou Moscardo e Deivid Washington entre os titulares. Ambos iniciaram a partida contra os argentinos no banco de reservas, assim como Leandrinho, que também começa jogando contra os bolivianos.

Assim, o Brasil entra em campo com: Robert; Igor Eduardo, Arthur, Iago e Leandrinho; Breno Bidon, Kauan e Moscardo; Pedrinho, Deivid Washington e Alisson.

Seleção Brasileira Sub-20 perdeu para a Argentina na estreia do Sul-Americano (Foto: Juan Barreto/AFP)

Situação da Seleção Brasileira Sub-20

A Seleção, lanterna do Grupo B, precisa pontuar diante dos bolivianos. Afinal, caso isso não aconteça, corre o risco de ficar fora da próxima fase. A Canarinho é a quinta colocada. Na sequência vem Bolívia e Colômbia. Os colombianos, no entanto, ainda não estrearam.

Após a partida contra Bolívia, a equipe de Ramon Menezes encara Equador e Colômbia nos dias, respectivamente, 29 e 31 de janeiro.

Como funciona o Sul-Americano Sub-20

O regulamento do Sul-Americano prevê que as três melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase.

Após a fase de grupos, as três melhores equipes de cada grupo avançarão para a fase final, um hexagonal onde todos jogam entre si. As quatro melhores equipes desta fase se classificarão para a Copa do Mundo Sub-20 2025. Se o Chile estiver entre os quatro primeiros, a vaga adicional será para o quinto colocado.