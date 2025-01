Seleção Brasileira voltará a jogar em Brasília pelas Eliminatórias

A CBF escolheu o Mané Garrincha, em Brasília, para o confronto da Seleção Brasileira com a Colômbia, em 20 de março, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Será o primeiro dos últimos seis jogos da equipe no qualificatório.

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de todas as notícias da Seleção Brasileira

Será a segunda vez nestas Eliminatórias que a Seleção Brasileira jogará na capital federal. Em outubro do ano passado, o Brasil enfrentou o Peru em Brasília, goleando por 4 a 0 em jogo válido pela 10ª rodada. Com a opção por Brasília, o rodízio entre capitais que a equipe nacional vinha promovendo desde o início do qualificatório sul-americano foi interrompido.

Segundo a CBF, a escolha pelo Mané Garrincha se deu porque os administradores do estádio aceitaram ceder a arena com 15 dias de antecedência para a preparação do gramado.

continua após a publicidade

A entidade pretendia levar a partida da Seleção Brasileira para alguma capital da Região Sudeste, mas os possíveis estádios — o Morumbi e a Neo Química Arena, em São Paulo, e o Maracanã, no Rio — não seriam liberados pelos clubes com duas semanas de antecedência, como queria a CBF, por causa de jogos dos Estaduais.

Plano inicial da Seleção Brasileira era Porto Alegre

O Lance! apurou que a intenção inicial da Seleção Brasileira era levar o jogo com os colombianos para Porto Alegre, já que o adversário da sequência, no dia 26 de março, será a Argentina, em Buenos Aires. Assim, o tempo de viagem seria mais curto.

continua após a publicidade

O problema é que tanto a Arena do Grêmio quanto o estádio Beira-Rio tem shows agendados para aquela semana. Em 22 de março, a arena tricolor receberá a turnê Caetano & Bethânia. No mesmo dia, o estádio colorado terá apresentação da dupla sertaneja Henrique & Juliano.