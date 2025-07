Na véspera da partida entre PSG e Bayern de Munique pelas quartas de final do Mundial de Clubes, Nasser al-Khelaifi, presidente do PSG, falou com a imprensa e deu sua opinião sobre quem deve vencer a Bola de Ouro desta temporada. Na equipe francesa, há alguns candidatos potenciais.

Para o presidente, Dembélé deve vencer a Bola de Ouro. Ele ainda deixou a entender que, se o resultado for diferente disso, alguma coisa está de errado com a votação.

— Se Ousmane Dembélé não ganhar a Bola de Ouro, há um problema. Pela temporada que ele fez, uma temporada magnífica, não há dúvidas de que ele merece. Se não ganhar, há algo errado. Ele fez de tudo. É claro que isso é importante para o clube. Mas o mais importante é que todos joguem para a equipe — afirmou à RMC Sport.

Veja os números de Ousmane Dembélé pelo PSG na temporada 2024/25

⚽50 jogos (37 titular)

🥅33 gols

🎯14 assistências

⌛70 minutos para participar de gol

🎩2.3 passes decisivos por jogo

📤0.4 grandes chances criadas por jogo

💢3.8 finalizações por jogo (1.8 no gol)

💫47% de eficiência nos dribles

✅Nota Sofascore 7.77

O problema, contudo, é que Dembélé tem fortes candidatos para vencer o prêmio, inclusive dentro do próprio PSG, vencedor da Champions League. Raphinha, Lamine Yamal, Pedri e Mbappé aparecem na corrida pelo prêmio individual atuando na Espanha.

Segundo o L'Équipe, o francês não será o único do PSG bem posicionado na votação. Nomes como Vitinha, Achraf Hakimi, Donnarumma e Nuno Mendes também podem aparecer entre os 10 ou 15 melhores da lista, o que tende a diluir os votos - fenômeno parecido com o que ocorreu com o Real Madrid em 2024 e fez Vini Jr perder o primeiro lugar para Rodri.