Ex-Corinthians, Sidcley é anunciado em time da Tailândia

O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Corinthians, está de casa nova. Após rescindir com o Botafogo-PB, o jogador de 32 anos acertou sua transferência para o Ratchaburi FC, da Tailândia, e será mais um brasileiro a atuar no futebol asiático na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sidcley estava livre no mercado desde que deixou o clube paraibano, onde atuou em cinco partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Sua última atuação foi no dia 4 de maio, quando saiu lesionado na derrota para o Guarani. Recuperado fisicamente e em forma, o jogador já vinha treinando por conta própria à espera de um novo projeto.

continua após a publicidade

Sidcley inicia novo capítulo no futebol asiático

Com passagens por Corinthians, Athletico Paranaense e futebol europeu, incluindo Ucrânia, Grécia e Turquia, Sidcley agora se prepara para iniciar um novo capítulo da carreira no futebol tailandês, buscando contribuir com sua experiência em um mercado cada vez mais receptivo a atletas brasileiros.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.