Destaque do PSG responde provocação de jogador do Bayern: ‘Calar quem fala’

Nesta sexta-feira (4), Bradley Barcola falou com a imprensa antes da partida entre PSG e Bayern de Munique e respondeu a provocação de Goretzka ao time francês. Neste sábado (5), as equipes se enfrentam às 13h (de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). A partida é válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Na fase de liga da Champions League desta temporada, o Bayern levou a melhor sobre o PSG por 1 a 0 na Alemanha. Quando perguntado sobre o sentimento para esta partida, Barcola fez questão de lembrar o quanto o time melhorou.

— Melhoramos muito desde então, trabalhamos bastante. Acima de tudo, estamos mais confiantes. Estamos supermotivados, é um jogo muito importante. Também temos uma revanche a buscar. Preparamos bem esta partida, assistimos a muitos vídeos. Vamos dar tudo de nós. Acho que o jogo será decidido na motivação. Teremos que ser muito duros, não haverá muitas chances.

Time do Bayern de Munique comemora gol contra o PSG, pela Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

— Acho que essa é nossa maior fonte de motivação hoje, esse sentimento de revanche. Quando perdemos lá, foi muito difícil para nós. Foi um dos pontos de virada da temporada. Aquela derrota doeu, nos fez perceber que, naquele momento, tínhamos poucas chances de continuar na Champions League — afirmou Barcola.

Ao analisar a partida deste sábado, Goretzka, do Bayern de Munique, cutucou os franceses ao relembrar a vitória do clube alemão mais cedo nesta temporada. Barcola, contudo, confessou não ter ouvido o que disse o meia.

— Honestamente, raramente estamos cientes do que é dito. Vamos dar tudo para calar quem fala — respondeu Barcola.

Ao prever a partida, o jogador francês afirmou que o jogo poderia ser uma final.

— Não os tememos necessariamente. Sabemos que vai ser difícil. Como você disse, poderia ter sido uma bela final. Vamos enfrentá-los nas quartas de final, será um grande jogo — concluiu.

Goretzka cutucou o PSG antes do confronto

Em entrevista ao Kicker, Leon Goretzka, meio-campista do Bayern de Munique, revelou não ter medo desta talentosa equipe do PSG de Luis Enrique.

— Já os vencemos uma vez este ano. O PSG tem o vento a seu favor. Eles são uma equipe muito boa que tem sido muito dominante na Champions League. Teremos que ter cuidado com o que fazemos, mas vamos abordar esta partida contra o Paris com a cabeça erguida — afirmou o jogador.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Bayern de Munique

Quartas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sábado, 5 de julho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes);

📺 VAR: -

