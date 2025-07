Neto é sincero sobre jogador de time brasileiro no Mundial de Clubes: ‘É Pelé’

O desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa foi impressionante desde a fase de grupos, com vitórias e atuações convincentes contra europeus. O ex-jogador Craque Neto não mediu palavras para elogiar o jogador de um dos representantes do Brasil.

Com as eliminações de Flamengo e Botafogo, Palmeiras e Fluminense são as equipes brasileiras que permanecem vivas no Mundial de Clubes. O Verdão eliminou o Glorioso, e o Tricolor das Laranjeiras bateu a Internazionale, nas oitavas de final.

A vitória do Fluminense foi a terceira brasileira contra europeus no Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (1), ao falar do jogo, Craque Neto não escondeu sua admiração pelo colombiano Jhon Arias.

- O Arias? Ah, o Arias é Pelé. O Pelé do Fluminense é o Arias.

Jornal americano exalta Jhon Arias após triunfo do Fluminense no Mundial de Clubes

Dentre todos os jogadores do Fluminense, Jhon Arias é um dos nomes mais comentados neste Mundial de Clubes. O colombiano tem se destacado com atuações impressionantes, e grande parte da campanha do Tricolor — que chegou às quartas de final — passa pelos pés do camisa 21. O sucesso do meia de 27 anos tem sido tanto que o "The Athletic", um dos principais veículos esportivos dos Estados Unidos, publicou um artigo nesta terça-feira (1º) chamando Arias de "um novo herói no futebol".

A matéria, intitulada "Meet Jhon Arias – a novel football hero", destaca o papel fundamental do jogador no tricolor e o descreve como um "sonhador", conforme o próprio Arias se define. Enquanto companheiros mais experientes, como o goleiro Fábio e o capitão Thiago Silva, caíram de joelhos em alívio após a classificação às quartas de final, Arias demonstrou uma postura mais reservada, aceitando as felicitações e agradecendo à arbitragem.

O perfil feito pelo jornal americano explora a personalidade de Arias, que, fora dos gramados, prefere a leitura a videogames, sendo um admirador do realismo mágico do autor colombiano Gabriel Garcia Marquez. Essa característica parece se refletir em seu estilo de jogo, que o "The Athletic" descreve como repleto de "fantasia".

Apesar do contexto do Mundial de Clubes, um torneio que o veículo descreve como "pouco amado" por alguns e considerado "expandido sem razão", Arias e o Fluminense trouxeram um "toque liberal de fantasia". O artigo ressalta o sucesso do Fluminense em um cenário onde a disparidade financeira faz com que clubes sul-americanos sejam vistos como "azarões", algo impensável no passado.

Inter de Milão x Fluminense - Mundial de Clubes - Jhon Arias cruza a bola (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

A vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, finalista da Champions League, foi um marco, e Arias, descrito pelo jornal como um "incomum pacote de habilidade, velocidade, poder e criatividade", conquistou - pela terceira vez em quatro partidas - o prêmio de melhor jogador em campo.