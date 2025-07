IA crava vencedor de Palmeiras x Chelsea pelo Mundial de Clubes

Palmeiras e Chelsea decidem vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (4). A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia (EUA). Veja a previsão da inteligência articial do X, o Grok.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Simulação da IA de Palmeiras x Chelsea

Primeiro Tempo

O Chelsea inicia o jogo dominando a posse, circulando a bola no meio-campo e buscando os laterais para abrir o jogo. O Palmeiras se posiciona com uma linha defensiva baixa, com os volantes marcando forte o meia-central adversário. Aos 8 minutos, o lateral-esquerdo do Chelsea cruza, e o centroavante cabeceia, mas o goleiro palmeirense faz uma defesa segura. O Verdão responde em um contra-ataque aos 12 minutos: o meia-direita avança em velocidade, dribla o zagueiro central e chuta cruzado, mas o goleiro do Chelsea espalma.O jogo segue com o Chelsea pressionando, mas o Palmeiras se defende bem, com o zagueiro central reserva bloqueando uma tentativa do meia-direita adversário aos 20 minutos. Aos 25 minutos, o meia-esquerda do Verdão faz uma jogada pela esquerda, cruza rasteiro, e o centroavante finaliza, mas a bola vai por cima. O Chelsea cria perigo aos 32 minutos, quando o meia-direita avança e chuta de fora da área, mas o goleiro palmeirense defende. O primeiro tempo termina em 0 a 0, com o Chelsea controlando a posse, mas o Palmeiras perigoso nos contra-ataques.Estatísticas do 1º Tempo:

Posse de bola: Chelsea 62% x 38% Palmeiras Finalizações: Chelsea 7 (3 no gol) x Palmeiras 4 (1 no gol) Faltas: Chelsea 4 x Palmeiras 6

Segundo Tempo

O Palmeiras volta mais agressivo, pressionando a saída de bola do Chelsea. Aos 50 minutos, o meia-direita recebe um lançamento longo, dribla o lateral-esquerdo e chuta, mas o goleiro do Chelsea defende. O Chelsea responde aos 55 minutos: o lateral-direito avança, cruza, e o meia-esquerda finaliza, mas o zagueiro central palmeirense bloqueia.Aos 65 minutos, o Verdão substitui o meia-central por um meia reserva mais dinâmico. A mudança dá resultado: aos 70 minutos, o meia-direita avança pela direita, cruza, e o centroavante cabeceia no canto, abrindo o placar. Palmeiras 1 x 0 Chelsea. A torcida palmeirense explode em Filadélfia.O Chelsea reage, trocando um volante por um atacante reserva para aumentar a pressão. Aos 78 minutos, em uma cobrança de escanteio, o zagueiro central do Chelsea sobe mais alto que a defesa palmeirense e cabeceia, empatando o jogo. Palmeiras 1 x 1 Chelsea. O gol anima o Chelsea, que passa a dominar as ações. Aos 85 minutos, o meia-esquerda do Chelsea chuta de fora da área, mas o goleiro palmeirense faz uma grande defesa. O jogo termina empatado, e a decisão vai para a prorrogação.Estatísticas do 2º Tempo:

continua após a publicidade

Posse de bola: Chelsea 60% x 40% Palmeiras Finalizações: Chelsea 9 (4 no gol) x Palmeiras 6 (2 no gol)

Prorrogação

No primeiro tempo da prorrogação, o Chelsea mantém a posse, mas o Palmeiras se defende bem. Aos 97 minutos, o meia-direita do Chelsea avança e chuta colocado, mas o goleiro palmeirense espalma para escanteio. O Verdão responde aos 102 minutos: o meia-esquerda reserva avança pela esquerda, cruza, e o centroavante finaliza, mas a bola bate na trave.No segundo tempo da prorrogação, o Chelsea troca o meia-esquerda por um atacante reserva, buscando mais força ofensiva. Aos 110 minutos, o lateral-direito do Chelsea cruza, e o centroavante cabeceia, mas o goleiro palmeirense faz outra defesa crucial. Aos 116 minutos, o Palmeiras contra-ataca: o meia-direita dribla dois marcadores, cruza rasteiro, e o centroavante finaliza no canto, marcando o gol da vitória. Palmeiras 2 x 1 Chelsea. O Chelsea pressiona nos minutos finais, mas o Palmeiras segura o resultado.

Estatísticas Finais:

Placar: Palmeiras 2 x 1 Chelsea Gols: Centroavante (Palmeiras, 70’ e 116’), zagueiro central (Chelsea, 78’). Posse de bola: Chelsea 61% x 39% Palmeiras Finalizações: Chelsea 16 (6 no gol) x Palmeiras 10 (4 no gol) Escanteios: Chelsea 8 x Palmeiras 4