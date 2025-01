A Venezuela se prepara para sediar a partir desta quinta-feira o Campeonato Sul-Americano Sub-20 2025, evento que vai até o dia 16 de fevereiro, dia da grande decisão. O torneio, que costuma sempre revelar jovens talentos do futebol da América do Sul, mas também funciona como uma eliminatória para a Copa do Mundo Sub-20, prevista para acontecer no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. As quatro equipes sul-americanas melhor colocadas terão a oportunidade de se classificar para o mundial, além do Chile, já garantido como anfitrião.

Sistema de disputa do Sul-Americano Sub-20 2025

A competição deste ano será realizada em quatro cidades venezuelanas, marcando a quinta vez que o país acolhe o evento. As fases de grupos serão em Cabudare e Valência, e as finais em Caracas e Puerto de la Cruz.

Dez seleções competirão, divididas em dois grupos, com o Brasil, campeão atual, no Grupo B, ao lado de Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. A Seleção Brasileira está sob o comando de Ramon Menezes. O Grupo A inclui a Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.



Após a fase de grupos, as três melhores equipes de cada grupo avançarão para a fase final, um hexagonal onde todos jogam entre si. As quatro melhores equipes desta fase se classificarão para a Copa do Mundo Sub-20 2025. Se o Chile estiver entre os quatro primeiros, a vaga adicional será para o quinto colocado.

Grupos da primeira fase

Grupo A

Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

Grupo B

Brasil, Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia.

Tabela da primeira fase:

Quinta, 23 de janeiro

18h - Peru x Paraguai - Metropolitano de Lara (Cabudare)

20h30m - Venezuela x Chile - Metropolitano de Lara (Cabudare)

Sexta, 24 de janeiro

18h - Bolívia x Equador - Misael Delgado (Valência)

20h30m - Brasil x Argentina - Misael Delgado (Valência)

Sábado, 25 de janeiro

18h - Chile x Uruguai - Metropolitano de Lara (Cabudare)

20h30m - Peru x Venezuela - Metropolitano de Lara (Cabudare)

Domingo, 26 de janeiro

18h - Bolívia x Brasil - Misael Delgado (Valência)

20h30m - Argentina x Colômbia - Misael Delgado (Valência)

Segunda, 27 de janeiro

18h - Chile x Peru - Metropolitano de Lara (Cabudare)

20h30m - Uruguai x Peru - Metropolitano de Lara (Cabudare)

Terça, 28 de janeiro

18h - Argentina x Bolívia - Misael Delgado (Valência)

20h30m - Colômbia x Equador - Misael Delgado (Valência)

Quarta, 29 de janeiro

10h - Uruguai x Peru - Metropolitano de Lara (Cabudare)

20h30m - Paraguai x Venezuela - Metropolitano de Lara (Cabudare)

Quinta, 30 de janeiro

18h - Colômbia x Bolívia - Misael Delgado (Valência)

20h30m - Equador x Brasil - Misael Delgado (Valência)

Sexta, 31 de janeiro

20h30 - Paraguai x Chile - Misael Delgado (Valência)

20h30m - Vemezuela x Uruguai - Metropolitano de Lara (Cabudare)

Sábado, 1º de fevereiro

18h - Brasil x Colômbia - Misael Delgado (Valência)

18h - Equador x Argentina - Metropolitano de Lara (Cabudare)