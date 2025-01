Sub-20: Brasil está escalado para duelo contra o Equador

A Seleção Brasileira Sub-20 está escalada para o confronto contra o Equador, às 20h30 (de Brasília), no estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A equipe comandada por Ramon Menezes busca a segunda vitória na competição para entrar na zona de classificação para a próxima fase.

continua após a publicidade

➡️ Equador Sub-20 x Brasil Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

Após ser goleado pela Argentina no primeiro jogo por 6 a 0, e se recuperar diante da Bolívia por 2 a 1, na segunda rodada, a Seleção Brasileira encara o Equador em um confronto direto pela vaga na próxima fase do Sul-Americano Sub-20.

O Brasil está na quarta colocação com três pontos, a mesma pontuação do adversário desta noite, que está uma posição acima, ocupando a primeira vaga que assegura classificação para a próxima fase do torneio de juniores.

continua após a publicidade

Para o confronto, Ramon Menezes escalou uma equipe com: Robert; Jair, Iago, Arthur Dias, e Igor Serrote; Moscardo, Breno Bidon e Gustavo Prado; Nathan Fernandes, Pedrinho e Deivid Washignton

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Breno Bidon será um dos titulares do confronto entre Brasil e Equador nesta quinta-feira (30), no estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela (Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Como funciona o Sul-Americano Sub-20

O regulamento do Sul-Americano prevê que as três melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase. O Grupo B, da Seleção Brasileira, é composto também pelas seleções da Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia

continua após a publicidade

Após a fase de grupos, as três melhores equipes de cada grupo avançarão para a fase final, um hexagonal onde todos jogam entre si. As quatro melhores equipes desta fase se classificarão para a Copa do Mundo Sub-20 2025. Se o Chile estiver entre os quatro primeiros, a vaga adicional será do quinto colocado.